RAJA a activat Comandamentul pentru Situații de Urgență!

Ca urmare a avertizărilor emise de Administrația Națională de Meteorologie, care anunță ploi abundente, intensificări ale vântului și vreme rece în această perioadă, RAJA S.A. a activat Comandamentul pentru Situații de Urgență la nivelul întregii arii de operare, începând de astăzi – 06 octombrie 2025, ora 10.00, până joi – 9 octombrie 2025, ora 08.00.

Pe durata atenționărilor, sunt prognozate cantități importante de precipitații, care pot atinge, prin acumulare, 100…120 l/mp, precum și rafale de vânt de 50–70 km/h în jumătatea sudică a țării. Cele mai afectate județe vor fi Constanța, Ialomița și Călărași, unde este instituit Cod Roșu de ploi abundente, iar în celelalte zone din aria RAJA – Buftea (Ilfov), Onești (Bacău) și Predeal (Brașov) – sunt în vigoare Coduri Portocaliu și Galben de precipitații și vânt puternic.

Pentru prevenirea și gestionarea efectelor produse de fenomenele meteo extreme, echipele RAJA sunt mobilizate și pregătite să intervină prompt în toate localitățile deservite.

Angajații societății dispun de autospeciale de tip WOMA, vidanje, motopompe de mare putere și autoutilitare, asigurând permanența 24/24h pe toată durata avertizărilor meteorologice.

În prezent, sunt pregătite de intervenție 47 echipe operative, repartizate în toate Centrele Zonale.

Eforturile sunt concentrate pentru a menține serviciile de alimentare cu apă și preluare/tratare a apelor uzate în parametri optimi. Încă de săptămâna trecută, echipele au intervenit în zonele sensibile în sensul verificării/curățării sistemelor de canalizare, în special la nivelul căminelor de colectare, pentru ca aceastea să funcționeze la capacitate maximă. Subliniem faptul că, sistemul stradal de colectare și evacuare a apelor meteorice este proiectat conform reglementărilor tehnice în vigoare, pentru preluarea cantităților de apă calculate conform unor date standardizate, pentru ploi de intensitate, durată și frecvență medii.

Disfuncționalități ale sistemelor operate pot apărea și în cazurile de întreruperi în alimentarea cu energie electrică, determinate de vântul puternic sau de avariile la rețelele electrice. În astfel de cazuri, reluarea serviciilor se va face imediat ce alimentarea cu energie va fi restabilită.

RAJA S.A. solicită abonaților să manifeste înțelegere și să semnaleze eventualele probleme legate de distribuția apei potabile sau de funcționarea sistemului de canalizare la Dispeceratul RAJA, la numărul 0241.924 (tasta 3) – disponibil permanent.

Comandamentul pentru Situații de Urgență va rămâne activ pe toată perioada avertizărilor meteorologice, urmând să fie prelungit dacă situația o va impune.

Prin mobilizarea echipelor din teren și cooperarea abonaților, RAJA S.A. rămâne alături de comunitate pentru a asigura continuitatea serviciilor publice și siguranța rețelelor operate, indiferent de condițiile meteo.

Biroul de Comunicare – RAJA S.A.