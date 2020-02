Cea mai recentă invenție marca Romchim Protect, un ignifugant pentru plante, reprezintă în problematica incendiilor de vegetație ceea ce a însemnat pentru medicină primul antibiotic, cel creat de Alexander Fleming, în urmă cu 92 de ani – celebra penicilină. Specialiștii băcăuani au și testat acea substanță ignifugă, cu prilejul celui mai recent incendiu de vegetație din Filipești, desfășurat pe un front de cca. 5 km, și care a transformat în scrum vegetația de pe câțiva kilometri pătrați. A supraviețuit, absolut intact, un singur petec de stufăriș, cel pulverizat cu ignifugantul celor de la Romchim Protect. Pentru ca minunea să fie completă, trebuie specificat că substanța nu este nocivă pentru plante și animale!



ASFAC BCO4 dă viață și protejează viața!

Aventura acestei substanțe ignifuge a început cu mai bine de un deceniu în urmă. Ne aflăm după rezultatele excelente ale unei testări cu Antiflam și Ignilem – doi ignifuganți ce-și surclasau concurența la toate capitolele și care, de asemenea, nu erau toxici pentru plante, deși rezultau din combinarea a doi reactivi mai puțin prietenoși cu mediul! Un ofițer de pompieri, prezent la testare, a sugerat atunci că ignifuganții respectivi ar putea fi utilizați, preventiv, pentru împiedicarea declanșării incendiilor de pădure: „vopsim” copacii de la marginile pădurilor cu ignifuganții de la Romchim Protect și, gata!, scăpăm de problemă, mai ales că produsele persistau pe lemn ani buni. Totuși, președintele Romchim, Ion Neculcea, știa că soluția nu este tocmai ecologică, deoarece ignifuganții fuseseră concepuți pentru mobilier și pentru lemn de construcții, închizând toți porii și ucigând carii. Produsul ar fi împiedicat complet schimbul de substanțe între mediu și plantele pe care ar fi fost aplicat, ducând în final la moartea plantelor. Dar ideea a rămas, iar Romchim Protect a perfecționat un produs ideal în zece ani. Un produs care trebuie pulverizat pe plante nu cu mult timp înainte de a fi atacate de incendii și care apoi se scurge singur pe sol, sub formă de soluție minerală benefică pentru plante.

Culmea, cheia realizării acestui produs a fost renumitul ASFAC BCO4, un hormon vegetal care, folosit ca atare ori alcătuind fertilizatori împreună cu alte substanțe, a dat rezultate excepționale în creșterea plantelor. ASFAC este un lider mondial în agricultură, asigurând mari sporuri de producție, fără a introduce în culturi niciun fel de compuși dăunători. Ei bine, introdus în noua rețetă de ignifugant pentru vegetație, dar și după scoaterea altor componenți, ASFAC a asigurat proprietățile pe care ignifuganții dinaintea sa nu le aveau. Cea mai importantă calitate – menținerea pe suportul de aplicare pentru un timp limitat, zece ore, fără însă a ceda la foc în acest interval.

Ce-ar fi fost dacă…

Cel mai cunoscut incendiu de vegetație rămâne, fără doar și poate, cel de anul trecut, din Australia. Ne gândim însă câtă vegetație și câte animale ar fi putut fi salvate, dacă ar fi fost făcute bariere anti-foc cu acest produs românesc. Sigur că, dacă acest lucru nu s-a întâmplat, totul ar putea fi doar un joc al imaginației noastre. Dar produsul pare să fie ideal chiar și pentru condițiile speciale ale Australiei.

Marius Fundulea

„Prin pulverizare, produsul creează o peliculă protectoare deasupra plantelor, deosebit de eficientă, care nu arde nici la temperaturi ridicate și la foc susținut de vânt. Putem realiza astfel bariere de vegetație care nu propagă flăcările, iar incendiile s-ar stinge apoi de la sine. Sincer să fiu, aveam deja realizat acest produs și am creat o barieră în jurul fabricii Romchim Protect. Încercările de laborator dăduseră rezultate optime. Acum a fost pentru prima dată când am testat acest ignifugant în condițiile unui incendiu în natură. Am fost la Filipești noaptea târziu, trezit din somn. Am pulverizat o suprafață de stufăriș ce era în calea flăcărilor. Dimineața, toată zona era scrum, cu excepția acelei suprafețe, rămase intacte. Iar asta m-a făcut să anunț succesul nostru deosebit. Sper că de-acum încolo marile incendii forestiere în România să fie de domeniul trecutului.”

Ion Neculcea, președinte Romchim Protect Bacău