Loredana Ilie Piechowska: De la educație la publishing academic

Născută și crescută în comuna Balcani, județul Bacău, Loredana Ilie Piechowska a transformat pasiunea pentru educație și limbile străine într-o carieră remarcabilă. Absolventă a Facultății de Litere din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu specializarea Limba și Literatura Engleză – Spaniolă, Loredana și-a început parcursul profesional în predare, dar și-a extins aria de expertiză spre domeniul editorial.

Astăzi, își împarte timpul între două direcții care îi definesc activitatea: educația, prin Happy Kids English School – o școală online dedicată copiilor care învață limba engleză într-un mod interactiv, și publishing-ul academic, în calitate de Managing Editor al jurnalului BRAIN – Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, indexat în Web of Science.

De la pasiunea pentru limbi străine la un rol editorial

Interesul său pentru limbile străine s-a conturat încă din copilărie, influențat de originea mixtă a familiei: mama poloneză și tatăl român. În timp, acestă pasiune a evoluat către un domeniu mai amplu, cel al educației. Primele experiențe pedagogice le-a avut în timpul facultății, iar debutul în predare s-a concretizat la Twinkle Star, o școală din Iași, unde a avut ocazia să-și dezvolte stilul de predare.

Drumul său editorial a început în 2024, sub îndrumarea lui Bogdan Pătruț, fondatorul Academiei EduSoft, mentorul care a ghidat-o spre publishing-ul academic. Colaborarea cu acesta a condus-o spre poziția de Managing Editor la BRAIN, unde contribuie la promovarea cercetării din domeniile inteligenței artificiale și neuroștiințelor.

„Îmi place să îmbin cele două pasiuni, predarea și activitatea editorială, pentru că fiecare îmi oferă satisfacții diferite. Lucrul cu copiii îmi aduce energie și entuziasm, în timp ce munca de editor îmi oferă disciplină și o perspectivă analitică asupra domeniului academic. Această combinație între dinamism și reflecție mă definește”, spune Loredana.

De la educație la publishing: un drum influențat de mentorat

Experiența editorială a început odată cu colaborarea sa, în 2024, cu Academia EduSoft, fondată de profesorul Bogdan Pătruț. Acesta i-a oferit nu doar oportunitatea de a se implica în publishing, ci și îndrumare valoroasă în navigarea rigurozității academice. În scurt timp, Loredana a primit rolul de editor administrativ al jurnalului BRAIN, o poziție ce îi oferă atât provocări, cât și satisfacția de a contribui la diseminarea unor studii relevante în domeniul inteligenței artificiale și al neuroștiințelor.

„Munca de editor mi-a oferit un nou tip de disciplină și o perspectivă analitică asupra domeniului academic. Este o activitate diferită de predare, dar complementară – una mă provoacă să fiu creativă și interactivă, cealaltă îmi oferă spațiul necesar reflecției și analizei.”

Principii și provocări în domeniul editorial

Loredana subliniază importanța preciziei, a respectării termenelor și a educației continue ca principii esențiale în activitatea sa editorială. „Publishing-ul academic presupune nu doar atenție la detalii, ci și o înțelegere profundă a procesului de peer review, a eticii în cercetare și a modului în care informația științifică este diseminată. Totodată, este un domeniu în care rigoarea merge mână în mână cu dorința de a sprijini autorii și de a contribui la vizibilitatea cercetărilor lor.”

Viziune de viitor: dezvoltare și impact internațional

Pentru Loredana, viitorul înseamnă atât consolidarea activității editoriale, cât și extinderea proiectelor educaționale. „Îmi doresc ca jurnalul BRAIN să continue să crească în relevanță internațională și să devină un punct de referință pentru cercetători. De asemenea, plănuiesc să urmez un master și, ulterior, un doctorat, pentru a aprofunda cunoștințele în domeniul meu de interes.”

Într-o lume în care educația și publishing-ul academic joacă un rol esențial în progresul cunoașterii, Loredana Ilie Piechowska reușește să îmbine aceste două domenii cu dedicare și viziune.