Control la Primăria Horgești: 82 de beneficiari ai ajutorului pentru încălzire, vizați pentru recuperarea sumelor acordate necuvenit

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a solicitat efectuarea unui control inopinat la Primăria comunei Horgești, județul Bacău, în urma unei sesizări privind modul de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2025–2026.

Potrivit comunicatului, inspectorii Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Bacău au verificat 108 familii beneficiare, atât din punctul de vedere al documentelor existente la dosar, cât și prin verificări la domiciliu.

În urma controalelor, în 40 de cazuri s-a constatat că beneficiarii dețineau în proprietate locuințe care, potrivit inspectorilor, nu puteau fi locuite, fiind nefinisate, nemobilate sau lipsite de surse de încălzire. De asemenea, în alte 42 de cazuri, din declarațiile membrilor familiei, rudelor sau vecinilor, ar fi rezultat că persoanele beneficiare sunt plecate în străinătate.

Inspectorii au dispus măsuri pentru recuperarea sumelor considerate acordate necuvenit unui număr de 82 de beneficiari, precum și reanalizarea tuturor dosarelor de ajutor pentru încălzire aflate în plată în perioada noiembrie 2025 – martie 2026. Reprezentanții agenției au precizat că vor monitoriza aplicarea măsurilor stabilite.

Comunicatul Agenției de Plăți nu precizează însă dacă cele 40 de cazuri privind locuințele nelocuibile și cele 42 de cazuri privind persoane plecate în străinătate sunt distincte sau se suprapun, nici dacă în situațiile semnalate toți membrii familiilor erau absenți din țară ori doar o parte dintre aceștia.

De asemenea, documentul nu clarifică dacă verificările privind plecarea în străinătate au fost susținute de documente oficiale sau exclusiv de declarații indirecte și nici nu indică explicit temeiul legal concret în baza căruia sumele au fost considerate necuvenite.