Conferință ACT Bacău – VIDEO

VideoConferință ACT Bacău – VIDEO Deșteptarea15 noiembrie 2025AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK Articolul precedentAu început lucrările la proiectul major de extindere și reabilitare a rețelelor de apă și canalizare în MoineștiArticolul următorA început turnarea betonului pe „Faleza Bistriței”. Promenada prinde conturAlte titluriProgres vizibil pe Autostrada A7: lucrările pe segmentul Garoafa–Tișița (Lotul 1 Focșani–Bacău) avansează rapid sub coordonarea UMB Poliția Bacău a publicat imaginile cu tânărul cățărat pe cupola unei mașini în mers Lucrările pe lotul 2 al Autostrăzii Focșani–Bacău (A7) avansează rapid: peste 90% progres între Domnești Târg și Adjud Abonați-vă la canalul Telegram Deșteptarea pentru știri necenzurate de "standardele comunității"