Când consultul ORL are nevoie de mai mult decât o simplă examinare. Ce este videofibroscopia și de ce ne ajută atât de mult

Sunt situații în care pacientul vine la ORL cu simptome care par ușor de descris, dar nu la fel de ușor de explicat. Un nas înfundat care persistă, răgușeală care nu trece, senzația de corp străin în gât, sforăit, dificultăți de respirație sau infecții repetate. Uneori, la exterior, lucrurile nu spun totul. Iar pentru un diagnostic corect, avem nevoie să vedem mai mult și mai clar.

În astfel de cazuri, una dintre cele mai utile investigații din practica ORL este videofibroscopia.

Sunt Dr. Andreea Filip, medic specialist ORL în cadrul Clinicii Medicale Anastasios din Bacău, iar în activitatea mea de zi cu zi folosesc această metodă pentru că ne oferă informații extrem de valoroase, rapid, precis și într-un mod bine tolerat de pacient.

Ce este videofibroscopia?

Videofibroscopia este o metodă modernă de investigație minim invazivă, folosită frecvent în sfera ORL. Cu ajutorul unui instrument flexibil și foarte subțire, prevăzut cu cameră video, putem examina în detaliu zone care altfel nu pot fi evaluate suficient doar printr-un consult obișnuit.

Mai exact, videofibroscopia ne permite să vizualizăm:

 fosele nazale

 rinofaringele

 faringele

 laringele

Imaginile sunt transmise în timp real pe un monitor, ceea ce înseamnă că putem observa cu mult mai multă precizie eventuale modificări locale și putem înțelege mai bine cauza simptomelor pacientului.

De ce este atât de utilă această investigație?

Unul dintre cele mai mari avantaje ale videofibroscopiei este acuratețea diagnosticului. În ORL, diferența dintre o simplă inflamație și o problemă care trebuie urmărită atent poate sta în detalii foarte fine. Iar această investigație ne ajută să vedem exact aceste detalii.

Cu ajutorul videofibroscopiei pot fi observate:

 polipi

 noduli

 leziuni suspecte

 inflamații persistente

 modificări ale corzilor vocale

 vegetații adenoide

 alte cauze ale obstrucției nazale sau ale simptomelor de la nivelul gâtului și laringelui

Pentru pacient, asta înseamnă un diagnostic mai clar și, foarte important, o conduită medicală mai bine aleasă.

Când recomand această investigație?

Videofibroscopia este utilă atunci când simptomele persistă, se repetă sau nu pot fi explicate suficient printr-un consult standard. De exemplu, o recomand frecvent în situații precum:

 nas înfundat persistent

 respirație dificilă

 sforăit

 răgușeală care durează

 senzație de disconfort în gât

 suspiciune de polipi sau vegetații adenoide

 infecții ORL recurente

 simptome care necesită o evaluare mai atentă a laringelui sau a cavităților nazale

În multe dintre aceste situații, videofibroscopia face diferența dintre o presupunere și un diagnostic corect.

Cum se desfășoară procedura?

Mulți pacienți se tem de investigațiile care presupun examinarea zonelor interne ale nasului sau gâtului. Tocmai de aceea, cred că este important să spun clar că videofibroscopia este, de regulă, o procedură bine tolerată.

Investigația durează doar câteva minute și se realizează cu anestezie locală topică, sub formă de spray. Acest lucru ajută la reducerea disconfortului și face procedura mai ușor de suportat. După examinare, pacientul își poate relua activitățile obișnuite imediat după părăsirea cabinetului.

Este o procedură rapidă, sigură și foarte valoroasă din punct de vedere diagnostic.

O întrebare pe care o aud frecvent de la părinți

Unul dintre cele mai frecvente lucruri pe care mă întreabă părinții este dacă această investigație este sigură pentru copii. Răspunsul este da. Videofibroscopia poate fi efectuată în condiții de siguranță și la cei mici, atunci când există indicație medicală.

Este o tehnică nedureroasă și foarte utilă în evaluarea copiilor care au:

 respirație dificilă

 sforăit

 infecții recurente

 suspiciune de vegetații adenoide

 simptome ORL care persistă și necesită clarificare

În astfel de cazuri, investigația ne ajută să înțelegem exact ce se întâmplă și să evităm tratamentele repetate fără o cauză bine stabilită.

De ce contează să vedem corect, nu doar să tratăm repetat?

În ORL, una dintre cele mai frecvente greșeli este tratarea repetată a simptomelor fără să fie clarificată cauza. Pacientul primește tratament pentru nas înfundat, pentru răgușeală sau pentru infecții care revin, dar dacă nu vedem exact ce se întâmplă în spatele acestor manifestări, problema poate rămâne nerezolvată.

Videofibroscopia ne ajută tocmai în acest punct. Ne oferă claritate. Și, de multe ori, această claritate schimbă complet felul în care abordăm cazul.

Dacă vă confruntați cu simptome ORL persistente sau dacă ați trecut prin episoade repetate de nas înfundat, sforăit, răgușeală, dificultăți de respirație sau infecții recurente, vă aștept la un consult de specialitate în cadrul Clinicii Medicale Anastasios din Bacău.

atunci când este nevoie de o evaluare mai detaliată, videofibroscopia ne poate ajuta să ajungem mai repede la un diagnostic corect și la un plan de tratament potrivit.