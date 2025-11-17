SOMA, împreună cu ADIS Bacău, organizează o campanie de colectare a deșeurilor voluminoase și periculoase, adresată locuitorilor din municipiul Bacău. Este momentul perfect să vă debarasați responsabil de obiectele mari sau periculoase din gospodărie!

Colectarea se face în funcție de zona în care locuiți:

Luni, 17 noiembrie, Cartierul Şerbănești:

Bulevardul Unirii, Calea Romanului, Capitan Ernest Tartescu, Capitan Ioan Boros, Capitan Vasile Merica, Capitan Victor Precup, Campului, Colonel Ion Zarnescu, Colonel Nicolae Draghici, Constantin Platon, Costache Radu, General Eremia Grigorescu, Gheorghe Honciug, Gheorghe Marinescu, Grigore Cantili, Iasomiei, Ion Roata, Leon Sakellary, Lupeni, Maior Alexandru Velican, Maresal Alexandru Averescu, Pomilor, Romantei, Salciei, Silistei, Siretului, Spicului, Serbanesti, Trecatoarea Islaz, Triumfului, Vadul Pomilor, Viitorului.

Marți, 18 noiembrie:

• cartierul Şerbănești: Calea Barladului, Cezar Unescu, Dimitrie Busila, Dorului, Fundatura Barladului, General dr. Dumitru Badiu, Gheorghe Vranceanu, Grigore Tabacaru, Lucrafarului, Muncii, Plaiului, Theodor Neculuta, Ulmilor;

• cartierul Gherăiești: Arinilor, Austrului, Calea Moldovei (inclusiv cartierul ANL Gheraiesti), Cantonului, Corbului, Ecaterina Teodoroiu, Frunzei, Gladiolei, Lacramioarelor, Linistei, Lunca Bistritei, Nalbei, Sperantei, Trecatoarea Gheraiesti, Victor Nadolschi, Zambilelor.



Miercuri, 19 noiembrie:

• cartierul Şerbănești: Artarului, Dimitrie Busila, Holtului, Ilarie Voronca, Licurici, Nicolae Lascar Bogdan, Prunului, Razoare, Silozului Sublocotenent Adam, Tecuciului, Trecatoarea Tecuciului, Viselor;

• zona Miorița – Nord: 8 Martie, Banca Nationala, Buciumi, Decebal, Depoului, Ecaterina Varga, Fagului, Ion Ionescu de la Brad, Ion Luca, Lunii, Martir Closca, Martir Horia, Nordului, Plantelor, Prelungirea Bradului, Prieteniei, Primăverii, Sucevei, Traian, Traian Vuia, Venus, Vrancei, Vulturului, Zimbrului.

Joi, 20 noiembrie:

• zona Centru – Gară: Aleea Ateneului, Apusului, Avram Iancu, Banatului, Bogdan Voievod, Bulevardul Ionita Sandu Sturza, Caisilor, Cuza Voda, Energiei, Erou Gheorghe Nechita, Erou Marius Hasan, Fundatura Mihai Eminescu, Garii, George Bacovia, Maramures, Magura Casin, Mihai Eminescu, Nicolae Titulescu, Oituz, Pacii, Razboieni, Soimului, Trots, Vasile Alecsandri;

• cartier Tache: 13 Septembrie, Alexandru Lapusneanu, Alexei Tolstoi, Bicaz, Bucegi, Crinului, Daciei, George Enescu, Gheorghe Glod, Marasti, Nicolae Copernic, Teiului.



Vineri, 21 noiembrie, cartierul CFR (inclusiv Calea Moinești), străzile:

Alba Iulia, Arcadie Septilici, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Brandusei, Bulevardul Vasile Parvan, Calea Moinesti (inclusive cartier Blejusca), Caraiman, Ceahlaului, Dimitrie Cantimir, Dr. Constantin Istrate, Dragos Voda, Fundatura Bogdan Petriceicu Hasdeu, Gheorghe Asachi, Gheorghe Donici, Gheorghe Lazar, Gheorghe Sincai, Gloriei, Iasilor, Independentei, Ion Creanga, Liliacului, Militari, Morii, Ozanei, Pictor Nicolae Grogorescu, Poet Vasile Carlova, Procopie Strat, Tineretului, Tisei, Tudor Vladimirescu, Viilor, Xenopol.

Sâmbătă, 22 noiembrie:

• cartierul Republicii: Aeroportului, Agudului, Calea Republicii; • zona Izvoare – Milcov – Letea: Andrei Muresan, Aurel Vlaicu, Banu Maracine, Cezar Boliac, Ciprian Porumbescu, Ciresoaiei, Cronicar Ion Neculce, Izvoare, Infratirii, Letea, Milcov, Miron Costin, Muscatelor, Ogorului, Pictor Stefan Luchian, Rozelor, Salcamilor, Scanteii, Toporasi, Vasile Lupu, Veronica Micle.

Pentru case/vile: ridicarea se face direct din fața porții. Pentru blocuri: locatarii sunt rugați să depună deșeurile lângă platformele publice de colectare, în apropierea blocului, lângă recipienții de precolectare. Ce puteți arunca? Mobilier uzat, saltele, canapele, uși, biciclete, covoare etc. Ambalaje de chimicale, vopsele, spray-uri, uleiuri, detergenți etc.