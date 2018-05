Majoritatea lifturilor au aceeași vechime ca blocurile. Deși durata de funcționare a unui lift este de cel mult 12 ani, 98% din ascensoare au fost construite în urmă cu 30 – 40 de ani. Teoretic, durata de funcționare poate fi prelungită dacă expertiza tehnică arată că instalația nu prezintă riscuri.

Vechi de peste 40 de ani, unele lifturi din blocurile turn ale Bacăului continuă să transporte zilnic mii de persoane. Fie că este vorba despre copii, părinți sau bunici, pericolul este același. Majoritatea lifturilor nu au fost înlocuite niciodată, iar istoricul lor seamănă leit de la un caz la altul. Interioarele cabinelor nu îți conferă ideea de siguranță, iar mirosul este insuportabil. În lifturile vechi, mirosul este cel specific al cârciumelor de cartier, în care se confundă miasmele de urină, țigară și băutură ieftină stătută. Însă, dincolo de bunul simț al celor care folosesc ascensoarele rămâne siguranța. Că este vorba de copil, părinte, bunic sau vreun individ beat care a greșit scara sau blocul, cu toții trebuie să aibă parte de siguranță atunci când pun piciorul pe podeaua liftului.

Am făcut și noi un test de siguranță în lifturile comuniste care le pun băcăuanilor viața în pericol. Am trăit același sentiment de nesiguranță reclamat de proprietarii blocurilor turn, atunci când am urcat în lifturile de pe strada Bucegi, din cartierul Cornișa sau chiar în cele din centrul orașului. Locatarii au reclamat de fiecare dată starea precară a lifturilor, însă, când i-am întrebat de ce nu fac un efort financiar ca să le schimbe, oamenii au ridicat din umeri, spunând că nu au bani. Nu au resurse să investească în siguranța lor, însă, atunci când apar probleme la ascensoarele vechi, vin cu reclamații. Am căutat răspunsuri la Otis, una dintre firmele care se ocupă de întreținerea lifturilor din Bacău, însă, când a venit vorba de răspunsuri clare, costuri și cazuri concrete, reprezentanții societății ne-au comunicat că nu ne pot furniza informații oficiale pentru că nu sunt autorizați „de București” să vorbească cu presa. Altfel spus, când vine vorba despre siguranță, locatarii și asociația de proprietari sunt singurii care pot interveni pe lângă firmele care asigură mentenanța. Se pare că până și datele din contract sunt confidențiale, pentru că investițiile diferă de la caz la caz. Din fericire, secretomania nu se poartă la toate nivelurile. Dovadă este Asociația de proprietari nr. 93 „Central” care are sediul la blocul nr. 12 de pe strada Nicolae Bălcescu, fix în buricul târgului. Din cele opt scări de bloc câte are asociația în administrare, au fost schimbate lifturile la șapte dintre ele.

„Am reușit performanța de a-i convinge pe proprietari de necesitatea schimbării lifturilor. Ascensoarele aveau o vechime de peste 35 de ani și puneau în pericol siguranța oamenilor. Într-adevăr, efortul financiar este destul de mare, însă, cheltuielile diferă de la un proprietar la altul. Schimbarea unui lift ajunge la 44.000 de lei, iar suma se achită în 12 rate. Așa am convenit cu cei de la Lift Prod. În final, un proprietar ajunge să plătească între 600 și 1.600 de lei pentru un lift nou. Depinde de scară și de numărul de stații pe care le are liftul”, declară Dumitru Pravăț, președintele Asociației de proprietari nr. 93 „Central”.



Se pare că taxa de mentenanță pentru lift, la un bloc cu ascensor, ajunge la 400 de lei/lună. Împărțit la numărul de apartamente, proprietarii ajung să plătească între 10 și 11 lei/lună pentru întreținerea liftului. Locatarii spun că suma este modică, mai ales dacă ai confortul de a folosi în siguranță ascensorul. În acest context, exemplul dat de Asociația de proprietari nr. 93 „Central” este demn de urmat. Esențial este că locatarii trebuie să înțeleagă faptul că proprietatea nu începe și se termină doar la ușa apartamentului.