10 Cele mai bune cazinouri online România pentru bani reali în 2022

În cadrul acestui articol îți prezentăm un top al celor mai bune cazinouri online din România. Aici vei descoperi care sunt cazinourile pe bani reali la care poți paria în siguranță și ce jocuri de noroc sunt disponibile. Din lista de jocuri de noroc disponibile online nu lipsește pokerul, blackjack, ruleta și sloturile.

Te vom învăța cum să te înscrii la un casino online și care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinești pentru a putea retrage banii câștigați. Descoperă ofertele și bonusurile pe care le poți solicita în cadrul cazinourilor online din România, dar și cele mai bune strategii jocuri de noroc online.

Lista celor mai bune cazinouri online din România pentru bani reali

1. BitStarz

100% Bonus până la 100 euro + 180 Rotiri Gratuite

50% Bonus de reîncărcare în fiecare luni

Depuneri Bitcoin și crypto

2. 888Casino

100% Bonus până la 2.000 lei + 100 Rotiri Gratuite

Folosește codul NEW100

Roata Norocului

3. NetBet

5.000 lei Bonus la primele 5 depuneri + 650 Runde Gratuite

Utilizează codul 1NB la prima depunere

Bonus pentru jucătorii noi

4. Betchain

225% Bonus până la 1.200 EUR

Zilnic Free Bet-uri, Rotiri Gratuite și Jetoane de Aur

Turnee săptămânale

5. 20Bet

100% Bonus până la 120 euro + 120 Rotiri Gratuite

Al doilea depozit: 50% Bonus până la 100 euro + 50 Rotiri Gratuite. Cod: 2DEP

Friday Reload: 50% Bonus până la 100 euro + 50 Rotiri Gratuite. Cod: RELOAD

6. SlotV Casino

100% bonus la depunere de 250 RON și 50 de rotiri suplimentare

Turneu astronomic de primăvară cu un fond de premiere de 25.000 de lei

Pune mâna pe o ofertă impresionantă de Live Casino de la Evolution

7. VulkanVegas

100% Bonus până la 100 euro + 100 Rotiri Gratuite

Al doilea depozit: 50% Bonus până la 200 euro + 50 Rotiri Gratuite

Friday Reload Bonus: 50% Bonus până la 250 euro + 100 Rotiri Gratuite

8. Frank Casino

Bonus de depozit: 100% pana la 5.000 RON + 250 Rotiri

Pana la 250 rotiri gratuite bonus la primul depozit

Cerinte rulaj: 35x (depunere + bonus), 45x (rotiri gratuite)

9. RagingBullSlots

100% Bonus până la 200 euro + 200 Rotiri Gratuite

Al doilea depozit: 50% Bonus până la 100 euro + 50 Rotiri Gratuite

Weekend Reload: 50% Bonus până la 100 euro + 60 Rotiri Gratuite

10. Casinonic

100% Bonus până la 200 euro

Până la a șasea depunere: 50% Bonus până la 100 euro

Tuesday Bonus: 100% Bonus până la 100 euro.

Cum să găsești cazinoul online perfect în Google?

La o simplă căutare pe Google de cazinouri online in Romania vom găsi zeci de rezultate. Trebuie însă să știi că nu toate cazinourile listate pe Google sunt de încredere. În plus, pentru ca un casino online să poată desfășura jocuri de noroc online în România are nevoie de o licență din partea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. Această organizație aparține de Ministerul Finanțelor Publice și are rolul de a reglementa piața jocuri de noroc din țara noastră.

În cadrul acestui articol vei regăsi doar cazinouri online sigure, care au licență de funcționare în România.

Cum să te înscrii la un cazinou online: Pas cu pas

Alege un cazinou

Analizează lista de cazinouri online și vezi ce jocuri de noroc sunt disponibile în cadrul fiecăruia. În plus, poți verifica și care sunt valorile bonusurilor de bun-venit oferite de fiecare casino online.

Înregistrează un cont

Cu ajutorul adresei de e-mail vei putea să-ți faci un cont. Pentru a putea retrage bani, urmează pașii pentru verificarea contului. După ce verificarea este confirmată, poți să retragi câștigurile.

Efectuează un depozit

Înainte de a începe să pariezi este necesar să faci un depozit. Majoritatea cazinourilor oferă un bonus de 100% la prima depunere. Fiecare cazino are limite maxime diferite, verifică-le pentru a putea beneficia de tot bonusul disponibil.

Acceptă un bonus de bun venit

Urmează cu atenție instrucțiunile pentru a primi bonusul conform ofertei de bun-venit. Citește cu atenție care sunt condițiile de rulare a bonusului înainte de a-l putea retrage.

Joacă pe bani reali

Dacă vrei să câștigi bani reali este necesar să pariezi bani reali. Înainte de plasa pariuri pe bani reali poți să te antrenezi mizând în cadrul unui casino online fără depozit. Precizăm însă că premiile acestor jocuri de noroc nu pot fi retrase.

Alege un joc de cazino

În cadrul fiecărui casino online vei regăsi o multitudine de variante de jocuri de noroc. Testează-le și învață regulile înainte de a începe să pariezi bani reali.

Alege o strategie de cazino

Pentru a-ți creștele șansele de succes încearcă să aplici diverse strategii. Înainte de paria bani reali, poți chiar testa strategia la cazinouri fără depozit.

Retragerea câștigurilor

Așa cum am specificat deja mai sus, pentru a putea să-ți retragi câștigurile este necesar să ai contul verificat. Ulterior, alege una dintre metodele pe care cazinoul le pune la dispoziția utilizatorilor.

Bonusuri și promoții la cazinourile online

Pe lângă bonusul de bun-venit, care este disponibil la toate cazinourile online, poți să beneficiezi și de alte promoții. Unele cazinouri au un bonus de bun-venit extins pentru primele 3 sau chiar 5 depuneri.

Pe lângă acestea, sunt zile în care vei putea primi 50% Bonus sau chiar 100% Bonus din suma depusă: Weekend Reload Bonus, Friday Reload Bonus Tuesday Bonus sunt doar câteva dintre denumirile pe care le găsim pe site-uri jocuri de noroc online.

Asigură-te că ai înțeles care sunt condițiile de rulare a fiecărui bonus accesat. Abia după ce îndeplinești aceste condiții vei putea să retragi sumele câștigate.

Bonus de bun venit

Acesta este cel mai întâlnit bonus la cazinouri online Romania. Utilizatorii care își fac un cont nou beneficiază de bonusuri de 100% în limita unei sume maxime. De exemplu, dacă depui 200 de lei, vei primi încă 200 bonus.

Bonus fără depunere

Pe lângă variantele de bonus la depunere, unele cazinouri romanesti online oferă și bonusuri fără depunere. Acestea pot fi accesate conform unor termeni și condiții prestabiliți de cazinou.

Bonus de reîncărcare

Poți beneficia de bonusuri de fiecare dată când încarci bani în cont dacă urmărești campaniile disponibile. Desigur, asta poate însemna să aștepți câteva zile ca să poți încărca bani în ziua în care bonusul este activ.

Bonus zilnic

Joacă casino online și profită de bonusurile puse la dispoziție. Cele mai bune cazinouri online au o ofertă bogată de bonusuri, printre care și un bonus zilnic. Descoperă bonusurile în categoria Promoții din fiecare casino online.

Turnee de cazino

Cele mai bune site-uri jocuri de noroc desfășoară constant turnee în care sunt puse la bătaie premii mari în bani. Pe lângă turneele la care se achită o taxă de intrare, vei putea găsi și turnee gratuite.

Bonus cashback

În cadrul acestui tip de bonus îți vor fi returnați o parte din banii pe care i-ai pariat. Bonusul cashback poate fi acordat la un interval de timp sau după ce atingi un nou prag de bani pariați.

Bonus de dealer live

De regulă, bonusurile sunt disponibile pentru toată lista de jocuri casino online. Sunt însă și bonusuri care se adresează doar unor anumite jocuri, precum bonusul pentru casino live.

Cluburi VIP și programe de loialitate

În cadrul acestor programe vei putea beneficia de oferte și bonusuri speciale. Acestea sunt disponibile doar pentru o categorie selectă de utilizatori, care îndeplinesc condițiile programelor de loialitate.

Învârtiri gratuite

Pentru a atrage și răsplăti pariorii, cazinourile au introdus și învârtiri gratuite la sloturi. În unele cazuri, rotirile gratuite sunt acordate doar în cadrul anumitor jocuri, care sunt specificate în descrierea ofertei.

Invită un prieten

Invită-ți prietenii pe site-uri cazinouri online și vei primi gratuit o sumă de bani pentru fiecare prieten care își deschide un cont. Banii îi poți folosi pentru a miza la jocurile de noroc disponibile la casino online pe bani reali.

Bonus de ziua de naștere

Sărbătorește-ți ziua de naștere cu bonusuri la casino. De ziua ta de naștere, cazinourile îți oferă bonusuri la depunere, învârtiri gratuite sau bani cu care poți să mizezi la jocurile de noroc.

Cele mai comune jocuri de cazino din întreaga lume

În cadrul fiecărui casino online Romania vei regăsi o mulțime de jocuri de noroc. Din ofertă nu lipsesc nici cele mai populare jocuri de noroc: poker, blackjack, ruletă sau sloturi. Fiecare dintre aceste jocuri pot fi găsite în diferite variante, la poker vei putea alege dintre Texas Hold’em, Omaha sau 7 Cards, în timp ce blackjackul poate fi European, American etc. Ruleta europeană este cea mai accesată, însă și cea Americană are adepții ei.

Oferta de sloturi este cea mai bogată. În cazinouri romanesti online vei putea accesa sute de variante diferite de sloturi.

Ruleta online

Ruleta europeană se diferențiază de cea americană prin faptul că are un singur zero. Ruleta americană are un zero și un dublu zero. Astfel, ruleta americană are 38 de numere, față de cele 37 ale ruletei europene. Acesta este și motivul pentru care avantajul casei la ruleta europeană este de doar 2,7%, în timp ce la cea americană este de 5,26%.

Mai exact, jucătorii au mai multe șanse de câștig în cadrul ruletei europene.

Cea mai bună strategie de cazinou pentru ruletă

Una dintre cele mai populare strategii la ruletă este sistemul Martingale. Conceptul este destul de simplu de implementat. După fiecare pariu pierdut trebuie să mărești miza, pentru ca atunci când câștigi să-ți recuperezi toți banii investiți. Cele mai bune pariuri pentru acest sistem sunt cele pe număr par/impar, roșu/negru sau 1-18/19-36.

Blackjack online

Blackjack este unul dintre cele mai simple jocuri de noroc. În plus, spre deosebire de alte jocuri cu cărți, în cadrul acestuia jucătorii concurează doar cu casa, nu între ei. Diferența dintre blackjackul european și american poate părea minoră la prima vedere. La varianta europeană dealerul își verifică primele două cărți doar după ce jucătorii își încheie mâinile. În schimb, la blackjack american, dealerul va primi tot două cărți, însă dacă cea întoarsă este as, atunci dealerul poate să verifice și a doua carte înainte ca restul jucătorilor să parieze.

Cea mai bună strategie de cazinou pentru blackjack

În mediul online sunt listate mai multe strategii pe care le poți aplica la jocul de blackjack. Aici vei găsi tabele în care ți se indică mutarea pe care trebuie să o faci în funcție de combinația de cărți primită.

Unii jucători folosesc strategia Martingale chiar și la blackjack. Aceasta funcționează exact ca și la ruletă și trebuie să-ți dublezi pariul după fiecare mână pierdută.

Sloturi online

Atunci când vorbim despre jocurile de top cazinouri online nu putem să ignorăm sloturile. Cunoscute și sub denumirea de păcănele, acestea au cele mai multe variante disponibile în online casino. Sloturile se diferențiază între ele printr-un număr diferit de linii de plată, grafică colorată și atrăgătoare, runde bonus și premii jackpot.

Unul dintre motivele pentru care sloturile au devenit atât de populare este și că nu este necesar să mizezi sume mari pentru a câștiga premii mari. În plus, nu trebuie să te concentrezi prea mult la joc, tot ce trebuie să faci este să selectezi miza, să activezi rotirile și apoi să ghicești culoarea cărților în rundele bonus, roșu/negru.

Cele mai populare sloturi online pentru bani reali

Deoarece sunt foarte multe sloturi disponibile online este greu să stabilim care este cel mai popular, mai ales pentru că preferințele jucătorilor pot oscila de la o săptămână la alta. Totuși, putem spune că Starburst este unul dintre cele mai populare sloturi online.

Cazinouri cu depunere minimă – 1 EURO Casino

Atunci când joci la casino online bani reali trebuie să știi că sunt și sume minime pe care trebuie să le depui. În funcție de metoda prin care depui bani, suma minimă poate să difere. Cea mică valoare o întâlnim la depunerea în contul Netbet, cu Netbet Cash Card, aceasta fiind de doar 5 lei.

Cele mai bune cazinouri online pe bani reali

Printre criteriile care stau la baza alegerii unui casino online se numără oferta de jocuri de noroc. În plus, un criteriu foarte important este valoarea RTP – procentul care se întoarce la jucător. În cazul în care RTP-ul ar fi de 100%, atunci casa și pariorul ar avea șanse egale de câștig. Alegerea unor cazinouri online legale cu un RTP mare îți va crește șansele de câștig. Cele mai mari valori RTP le întâlnim la Unibet și Vlad Cazino – 97,70%, urmate de NetBet cu 97%.

Cazinou online fără depozit

Multe cazinouri online îți oferă posibilitatea să joci jocuri de noroc fără a fi nevoie să depui bani. Astfel vei putea să de destinzi fără a exista riscul de a pierde bani. Evident că nici câștigurile nu vor putea fi retrase. În plus, marele avantaj este că în cadrul acestor jocuri de noroc gratuite poți să testezi diverse strategii pe care să le aplici apoi la cazinouri bani reali.

Cazinou mobil

Pentru că lumea este mereu în mișcare și pentru ca accesul la platforme să fie unul facil, cazinourile online au migrat și spre telefoanele mobile. Operatorii online au dezvoltat site-uri optimizate pentru telefoane și au creat aplicații mobile pe care poți să te bucuri de toate funcțiile disponibile și pe desktop. Prin intermediul aplicațiilor poți paria la jocuri de noroc oriunde te afli, ai nevoie doar de o conexiune la internet.

Cele mai bune jocuri de cazino mobile pentru Android și iOS

Pariorii folosesc tot mai des telefoanele pentru a accesa jocurile de noroc disponibile în cadrul cazinourilor online. Printre cele mai accesate și jucate jocuri se află sloturile. Spre deosebire de alte jocuri de noroc, în cadrul acestora nu riști să pierzi mâna sau să expire timpul. Poți efectua câteva rotiri chiar dacă aștepți la coadă la farmacie sau călătorești cu tramvaiul. În plus, poți opri jocul în orice moment, fără a risca să pierzi bani.

Jocuri de cazinou cu dealer live

Acest tip de jocuri este foarte apreciat de utilizatorii site-urilor de casino. Toată acțiunea se desfășoară live, dealerul fiind filmat din mai multe unghiuri în timp ce împarte cărțile, în cazul unui joc de blackjack sau când învârte roata de la ruletă. Jocurile cu dealer live oferă o credibilitate suplimentară utilizatorilor care se îndoiesc de sistemul aflat în spatele jocurilor de noroc online.

Chiar dacă tu te afli în spatele unui ecran, pariurile tale vor fi luate în considerare ca și cum te-ai afla la fața locului. Acest tip de jocuri te transpun în lumea câștigurilor dintr-un cazinou fizic. Persoanele care apar în cadrul acestor jocuri sunt dealeri profesioniști.

Metode bancare la cazinourile online din România

Cazinourile se adaptează la evoluția sistemelor de plată și introduc constant noi metode prin care poți să depui sau să retragi bani. Cea mai folosită metodă de depunere și de retragere bani la cazinouri online legale este prin intermediul cardului bancar. Tranzacția este realizată instant, astfel că tu poți să pariezi imediat după efectuarea acesteia.

Alte metode puse la dispoziție de cazinouri sunt: transfer bancar, PayPal sau Skrill și chiar și Bitcoin sau alte criptomonede.

Retragerile de bani pot fi realizate prin aceleași metode, însă trebuie să ți cont că durata de procesare a tranzacției poate ajunge până la câteva zile.

PayPal Casino în Romania

NetBet, 888 Casino sau Betano sunt câteva dintre cazinourile online din România care acceptă plata prin PayPal. Ținând cont că la contul PayPal ai conectat un card, putem spune că depunerea este realizată tot cu cardul, însă este intermediată de PayPal.

Bitcoin Casino România

Ascensiunea internațională a Bitcoin, dar și a altor criptomonede, a făcut ca multe cazinouri să introducă posibilitatea de a depune criptomonede care sunt transformate apoi în valuta din cont, în cazul nostru lei.

Visa & MasterCard Casino

Depunerea cu cardurile de credit/debit de la Visa și MasterCard este cea mai mai populară metodă de alimentare cu bani a unui cont. Această metodă se află pe primul loc și în cazul retragerilor câștigurilor.

PaySafeCard Casino

Metoda de depunere prin PaySafeCard este realizată prin intermediul cardului PaySafe. Acesta poate fi încărcat cu suma pe care vrei să o depui în cont. PaySafeCard poate fi folosit și la retragerea câștigurilor.

Cazinouri online cu plată rapidă

În cazul depunerilor de bani nu trebuie să ne facem griji deoarece sunt realizate instant, însă la retrageri situația este diferită. În funcție de metoda de retragere pe care o selectezi, durata până ce banii vor intra în contul tău poate fi de câteva zile.

Cele mai rapide metode de retragere sunt prin Skrill, PayPall și Neteller sau pe cardul bancar. De obicei, acestea sunt procesate de casino în termen de 24 ore, iar apoi încă 1-2 zile pentru procesarea tranzacției de către sistemul ales. Ține cont că dacă retragi banii în weekend, durata de procesare poate să se prelungească.

Cum îți poți crește abilitățile de câștig?

Nu există o rețetă 100% sigură prin care să poți să câștigi la jocurile de noroc. Înainte de a paria la orice joc de noroc asigură-te că știi bine care sunt regulile. Poți chiar să testezi jocul înainte de a paria bani reali. Astfel te poți acomoda cu platforma fără a risca bani.

Nu te descuraja dacă șansa nu a fost de partea ta astăzi. Poți chiar să schimbi jocul și mâine să încerci din nou, norocul poate îți va surâde. Dacă observi că treci printr-o pasă proastă, nu continua să pariezi, schimbă jocul sau ia o pauză.

Un alt sfat foarte important este să nu pariezi dacă ești obosit, sub influența băuturilor alcoolice sau dacă pur și simplu nu te poți concentra.

Jocul de noroc responsabil

Dependența de jocuri de noroc este reală și te poate acapara foarte ușor. Limitează timpul petrecut în cadrul jocurilor de noroc. Trebuie să conștientizezi că șansele să te îmbogățești la jocurile de noroc disponibile la casino sunt mici.

Nu ezita să soliciți ajutor atunci când ți se spune sau când observi că petreci prea mult timp la jocurile de noroc.

FAQ

1. Este legal pentru jucătorii români să joace într-un cazinou online?

Da, românii pot paria la cazinourile online care sunt verificate și licențiate de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.

2. Poți să îți încredințezi banii în cazinouri online?

Banii tăi sunt în siguranță la cazinourile online. Oricând dorești poți iniția o retragere a sumei de bani pe care o ai disponibilă în cont.

3. Poți juca jocuri gratis la casino online România?

Da, aceasta este o metodă bună de relaxare fără a risca să pierzi bani. În plus, în cadrul jocurilor gratis de la casino poți învăța regulile și te poți familiariza cu funcțiile disponibile.

4. Pot jucătorii români să joace la cazinouri online europene?

Jucătorii români pot efectua pariuri doar la cazinourile online care sunt licențiate de ONJN pentru România.

5. Care este cea mai profitabilă strategie de câștig în cazinouri?

Nicio strategie nu îți va oferi un câștig garantat. Sistemul Martingale este printre cele mai populare deoarece poate fi aplicat cu succes în cadrul mai multor tipuri de jocuri de noroc.

6. Care sunt cele mai bune site-uri de cazinouri online pentru 2022?

În cadrul acestui articol poți vedea top 10 casino online Romania în anul 2022. Pe primele locuri în topul celor mai bune cazinouri online se află BitStarz, 888Casino și NetBet.

7. Care sunt cele mai bune bonusuri de cazinou online în 2022?

Bonusurile de bun-venit sunt cele mai valoroase, însă cazinourile oferă și bonusuri de fidelizare pentru clienții constanți. Cashback, rotiri gratuite și bonusurile la depunere sunt cele mai bune oferte din 2022.

8. Ce joc de casino este cel mai bun pentru jucătorii noi?

Cele mai bune jocuri pentru jucătorii noi sunt cele gratuite, deoarece în cadrul acestora nu riscă să piardă bani. După ce înveți regulile și te-ai acomodat cu funcțiile, poți avansa la jocuri de casino pe bani reali.