Actualitate Zonele de picnic vor fi monitorizate de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter De 1 Mai, băcăuanii care au de gând să petreacă în aer liber trebuie să-şi aleagă locul de grătar doar în zonele special amenajate de autorităţile locale. Pompierii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău, dar şi jandarmii, vor monitoriza zonele de picnic, iar cei care vor alege să aprindă focul în locuri neamenajate sau în păduri riscă să încaseze amenzi usturătoare, care le-ar putea strica cheful de distracţie. „Cu ocazia acestei minivacanţe, s-au făcut deja verificări la unităţile de cazare din Slănic Moldova şi monitorizăm spaţiile de agrement pentru picnic”, a declarat cpt. Andrei Grecu, ofiţer de relaţii publice la ISU Bacău. Luni, poliţiştii şi jandarmii vor acţiona suplimentar în întreg judeţul, pentru a preveni evenimentele nedorite. Peste 200 de polițiști de la ordine publică, poliţie rutieră, investigaţii criminale și nu numai, de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău, vor fi în stradă şi în locurile cu aglomerări de persoane, dar la datorie vor fi şi jandarmii de la Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bacău. Subofiţerii şi ofiţerii vor putea fi văzuţi în patrulare în locurile intens circulate, în cele de agrement, iar structurile montane şi balneare vor monitoriza permanent zonele turistice din Slănic Moldova şi Tg. Ocna, fiind pregătiţi să intervină și în situaţii de urgenţă. Jandarmii de la Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău vor desfăşura şi ei acţiuni atât în mediul urban cât şi în mediul rural. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.