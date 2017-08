Actualitate Ziua Tanchiștilor 2017 sărbătorită în Bacău de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Militarii Batalionului 631 Tancuri „Oituz”, din Bacău, au marcat, marți, 1 august, Ziua Tanchiștilor din Armata Română, sărbătorită în fiecare an la această dată pentru că la 1 august 1919 a fost constituit primul batalion de tancuri sau care de luptă din Armata Română. Evenimentul a fost marcat printr-un ceremonial militar la care au fost invitați doi ofițeri tanchiști de carieră băcăuani, col. (rtr.) Gheorghe Gheorghiu și col. (rtr.) Mihai Purcaru, primul secretar executiv, al doilea vicepreședinte al Filialei Bacău a Asociației „Cultul Eroilor”, ambii autori de cărți dedicate armei tanchiștilor. În fața frontului Batalionului 623 și a invitaților, dintre care nu au lipsit ziariștii și membri ai familiilor unor miliari, locțiitorul comandantului acestei unități militare, lt. Col. Marius Marin, a dat citire mesajului șefului Statului Major al Forțelor Terestre, grl. mr. Marius Harabagiu, care a evocat istoria și importanța acestei arme în Armata Română, dar și dăruirea și spiritul de sacrificiu al militarilor care servesc patria sub acest drapel. Prin citare pe ordin de zi pe Unitate al comandantului Brigazii 15 Mecanizată „Podul Înalt”, în subordinea căreia se află batalionul din Bacău, au fost recompensați pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de serviciu un număr de militari tanchiști. Au fost acordate, de asemenea, diplome de merit unor militari care s-au distins prin activitatea lor și diplome de excelență unor invitați la eveniment pentru promovarea tradițiilor armei tancuri în armata României și în societatea civilă. „Batalionul 623 Tancuri Oituz – a spus asistenței col. (rtr.) Gheorghe Gheorghiu – este poate singura unitate de tancuri din țară cu o denumire care evocă centenarul bătăliilor istorice de la Mărășești, Mărăști și Oituz. Vreau să evoc, astfel, câteva evenimente de acum o sută de ani din zona Oituz, pentru ca generațiile de astăzi, dar mai ales cele viitoare să cunoască semnificația lor”. Vorbitorul i-a felicitat pe tanchiștii de astăzi, unii prezenți și în misiunile României peste hotare. „Vă dăm onorul cu inima pentru Onor!” – a spus, la final, col. (rtr.) Gheorghe Gheorghiu. Sărbătorirea Zilei Tanchiștilor a fost, în Bacău, prilej și pentru ca un grup de militari ai Batalionul 623 să fie înaintați în grad la termen. De asemenea, a fost marcat și momentul trecerii în rezervă a patru militari ai Batalionului din Bacău, ajunși la vârsta pensionării sau la cererea lor. 1 of 7 3 SHARES Share Tweet

