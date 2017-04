Social Ziua Porților Deschise la Jandarmerie de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La implinirea celor 167 de ani de la înfiinţarea Jandarmeriei Române, astazi, 03 aprilie a.c., începând cu ora 10.00, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău s-a desfăsurat evenimentul „Ziua Porţilor Deschise”. Vizitatorii, copii de la şcoli şi grădiniţe din judeţul Bacău, au avut ocazia să se familiarizeze cu misiunile şi atribuţiile instituţiei precum şi cu modul în care jandarmii actionează in misiunile cotidiene. Copiii au vizitat spaţiile în care jandarmii îşi desfăşoară activitatea (birouri, cluburi , săli de sport, sala tradiţiilor şi biserica unităţii). Au fost amenajate standuri expoziţionale cu materialele şi mijloacele de intervenţie din dotarea jandarmilor, autovehiculele folosite în misiunile zilnice; de asemenea, jandarmii le-au prezentat copiilor exerciţii de autoapărare şi exercitii de dresaj cu câinii de serviciu. În final, micii vizitatori au avut posibilitatea de a folosi o tiroliană. De Ziua Porţilor Deschise s-au bucurat şi vizitatorii mai mici din municipiul Oneşti şi staţiunile Târgu Ocna şi Slănic Moldova (activităţi desfăşurate la sediile subunităţilor de jandarmerie din aceste oraşe). 0 SHARES Share Tweet

