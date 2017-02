Multimedia Ziua Porților Deschise la ISU Bacău de Desteptarea -

La 28 februarie este aniversată Ziua Protecției civile din România, ocazie cu care, pompierii militari băcăuani au organizat în perioada 20 – 24 februarie 2017, între orele 10.00 – 14.00, Ziua Porţilor deschise. Evenimentul s-a desfășurat atât la sediul inspectoratului din municipiul Bacău, cât şi la sediile subunităţilor din județ – Onești, Moinești, Comănești și Podu Turcului. Toți cei care ne-au trecut pragul au avut posibilitatea să înveţe foarte multe lucruri despre activitatea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. CONSTANTIN ENE" al Judeţului Bacău, despre autospecialele de intervenţie din dotarea acestuia, tipurile de risc identificate pe teritoriul judeţului Bacău, precum şi despre regulile de comportare în diferite situații de urgență. Totodată, pompierii militari salvatori au susținut prezentări și au făcut instruiri cu elevii în cadrul orelor de dirigenție, explicându-le modul de comportare pe timpul situațiilor de urgență.