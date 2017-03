Top Story Ziua Porților deschise la Inspectoratul Județean de Poliție de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La data de 25 martie 2017, se împlinesc 195 de ani de la momentul în care Grigore Dimitrie Ghica, domnitorul Tării Românești, i-a înmânat Marelui Agă, Mihăiță Filipescu, Steagul Agiei, respectiv primul drapel al Poliției Române, pe care erau pictate chipul Maicii Domnului și al îngerului aducător al Bunei Vestiri, motiv pentru care, sărbătoarea Bunei Vestiri a devenit și sărbătoarea Poliției Române. Cu acest prilej, la data de 23 martie a.c., Inspectoratul de Poliție Județean Bacău și-a deschis porțile pentru copii și tineri, pentru ca aceștia să descopere o parte din mijloacele specifice muncii de poliție. Cei care au pășit pragul instituției noastre au avut posibilitatea de a vedea și afla din tainele polițienești, având la dispoziție standuri expoziționale cu tehnică folosită în activitatea de poliție precum laboratorul mobil folosit de Serviciul Criminalistic pentru realizarea cercetării eficiente la locul comiterii infracțiunilor, o expoziție de arme și echipamente aflate în dotarea luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale, autospeciale folosite de polițiștii rutieri dar și polițiști care le-au împărtășit din experiențele de zi cu zi. Vineri, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, va avea loc ședința festivă dedicată ZILEI POLIȚIEI ROMÂNE, în cadrul căreia vor fi premiați câstigătorii competițiilor sportive, desfășurate în ultimele două săptâmâni, la care au participat atât polițiști din structurile inspectoratului cât și reprezentanți ai instituțiilor colaboratoare, pentru a marca cei 195 de ani de tradiție și continuitate a Poliției în slujba cetățenilor. 14 SHARES Share Tweet

