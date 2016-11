Ziua Nationala a României la Gradinita 17

Personalul didactic al Gradinitei cu program prelungit Nr. 17, structura a Scolii Gimnaziale „Alexandru cel Bun”, impreuna cu copiii celor opt grupe au organizat marti, 29 noiembrie, o activitate inchinata zilei de 1 Decembrie, Ziua Nationala a României.

In intâmpinarea acestei sarbatori, cei mici au confectionat stegulete si au realizat mai multe picturi dedicate acestui eveniment, multe dintre acestea pe farfurii, pe cani si alte obiecte, lucrarile lor fiind materializate intr-o expozitie aflata la parterul gradinitei.

Activitatea principala dedicata Zilei Nationale a cuprins un spectacol in care copiii au cântat si au recitat poezii despre tara si despre români, dar au si dansat româneste impreuna cu cadrele didactice. La serbare a participat si un personaj indragit de copii, Zâna Iarna, interpretat de educatoarea Teodora Manoliu, tocmai pentru a capta atentia celor mici. Dupa spectacol, cei mici au avut parte de o surpriza dulce, primind cozonac si mere.

„Chiar daca la gradinita, copiii, fiind prea mici, nu prea inteleg importanta acestui eveniment, noi ne-am gândit ca este important sa cunoasca de mici faptul ca noi suntem români, ca trebuie sa ne iubim tara si sa dezvoltam putin patriotismul acesta, care, cândva, era foarte bine punctat in scoli si gradinite. Copiii au fost foarte entuziasmati de faptul ca au participat la aceasta petrecere.” Teodora Manoliu, educatoare Gradinita 17

„Pentru ca vine o luna frumoasa, decembrie, o luna a cadourilor, am inceput cu o poveste in care am combinat istoricul cu prezentul, cu traditiile si valorile. Trebuie sa implementam celor mici aceste valori, sa le invete, ca ei sa poata la rândul lor sa le transmita mai departe.”

Nadia Chirica, educatoare la Gradinita 17