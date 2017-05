Social Ziua Mondială Fără Tutun, în Bacău de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Pe 31 mai, când este marcată Ziua Mondială Fără Tutun, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Bacău va derula la nivel local activități de informare și conștientizare asupra riscurilor consumului de tutun.

Tinerii voluntari ai CPECA au realizat flyere și afișe pe tema „Tutunul – o amenințare severă la adresa dezvoltării”, cu sloganul „Fumatul ruinează sănătatea și contribuie la sărăcie!” Mesajul ne avertizează cu privire la impactul fumatului asupra indivizilor șiasupra economiei: decese premature, costuri uriașe pentru tratarea bolilor cauzate de fumat. Parteneri le sunt Complexul Muzeal de Științe ale Naturii „Ion Borcea” Bacău, Biblioteca Județeană „C. Sturdza” Bacău, Asociația Trust Orfelinat Ungureni, Grafit Invest Bacău și Centrul de Resurse pentru Tineri Bacău. Miercuri, 31 mai, începând cu ora 15:00, un număr de 30 de voluntari antidrog, alături de tineri de la Asociația Trust Orfelinat Ungureni și Centrul de Resurse pentru Tineri, vor transmite comunității băcăuane informații despre efectele consumului de tutun pe termen lung, statistici, chiar șipovești de viață, care să îi ajute pe tineri să aleagă o viață sănătoasă, fără tutun sau droguri. Informațiile sunt cuprinse în primul rând în expoziția temporară „Viciile – Tentații înșelătoare”, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii „Ion Borcea” Bacău, Aleea Parcului, nr. 9. Atelierul gândit de specialiștii și voluntarii antidrog ai CPECA Bacău – „Tutunul promite, fumatul ruinează!” – are 3 componente principale: vizita de studiu la expoziția temporară „Viciile – Tentații”, atelierul interactiv susținut de voluntari și un mic concurs lansat în rândul participanților: Care sunt informațiile corecte (cine a reținut mai mult și mai bine)? Ziua Mondială Fără Tutun a fost întâmpinată de CPECA cu activități de informare destinate elevilor și cadrelor didactice din Școala Gimnazială „Alexandru Piru” Mărgineni, Colegiul Național „Gh. Vrănceanu”, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Bacău, Școala Gimnazială ”Ciprian Porumbescu” și Colegiul Tehnic ”Dimitrie Ghika” Comănești.

„Scopul Zilei Mondiale fără Tutun este de a conștientiza națiunile, comunitățile și indivizii în privința amențitărilor industriei și consumului de tutun la adresa dezvoltării țărilor, incluzând sănătatea și bunăstarea cetățenilor”, arată Marta Butnaru, CPCEA Bacău. Activitățile propuse de voluntarii antidrog și partenerii acestora își propun să demonstreze că fiecare persoană poate contribui la o lume fără tutun, prin angajamentul luat individual, de a nu folosi nici un fel de produse care conțin tutun, sau la a renunța la acest obicei. Adevăruri despre tutun și controlul acestuia Mai mult de 6 milioane de oamenidecedeazăînfiecarean dincauzaconsumului de tutun, o cifrăestimatăsăcrească la maimult de 8 milioane, pe an pânăîn 2030, fărăacțiuni intensive de stopare. Consumul de tutunreprezintă o amenințarepentrufiecare din noi, indiferent de sex, vârstă, rasă, culturăsaunivel de educație. Aducesuferință, boalășimoarte, sărăceștefamiliileșieconomiilenaționale. Folosirea oricăror forme de tutun costă enorm economiile naționale prin creșterea costurilor legate de sănătate și scăderea productivității. Asfel se agravează problemele de sănătate și crește sărăcia, având în vedere faptul că, persoanele cu venituri mici aleg să cheltuiască mai mulți bani pe tutun și mai puțini pe mâncare sănătoasă, educație și îngrijire. Aproximativ 80% din decesele premature cauzate de consumul oricăror forme de tutun sunt atribuite țărilor cu venituri mici și medii, care întâmpină dificultăți mari în atingerea obiectivelor de dezvoltare. Cultivarea tutunului necesită cantităție norme de pesticide și fertilizatori, ceea ce pote fi toxic și poluant pentru rezervele de apă. Convenția OMS privind controlul tutunului ghidează lupta globală împotriva epidemiei tutunului. Acest tratat internațional are 179 de țări partenere și Uniunea Europeană. Mai mult de jumătate din țările lumii au implementat cel puțin o măsură din tratat.

Prin creșterea taxelor pe tutun, o parte din bani pot fi folosiți în dezvoltare. Factori cheie: Tutunul ucide mai mult de jumate din persoanele care consumă. Tutunul ucide mai mult de 7 milioane de oameni în fiecare an. Mai mult de 6 milioane din cauzele deceselor sunt rezultatul consumului de tutun în timp ce în jur de 890.000 sunt rezultatul expunerii la fumatul pasiv. Aproape 80% din fumători locuiesc în țări cu venit mediu și scăzut. O monitorizare bună a epidemiei tutunului poate determina politici adaptate. Doar 1 din 3 țări, reprezentând o treime din populația lumii monitorizează consumul de tutun prin repetarea studiilor pe populația tânără și adultă cel puțin 1 dată la 5 ani. Fiecare persoană are dreptul de a respira aer curat fără fum de tutun. Legislația susține nefumătorii și militează pentru o lume fără tutun. Persoanele care fumează sau utilizează diferite produse din tutun au nevoie de sprijin pentru renunțarea la fumat: Studiile arată că puțini oameni înțeleg cu adevărat riscurile folosirii tutunului, iar persoanele care sunt conștiente de aceste riscuri vor să renunțe. Consilierea și medicația pot dubla șansa ca un fumător care dorește să renunțe la fumat să reușească. Servicii care să fie parțial susținute din fonduri publice sunt disponibile să ajute fumătorii să renunțe la fumat în 24 de țări, reprezentând 15% din populația globului. Pictogramele de pe pachete funcționează: Reclamele șocante și avertismentele de pe pachete, în special cele care conțin poze au ajutat în sensul în care mai puțini copii s-au apucat de fumat în această perioadă și mai mulți fumători au renunțat. Campaniile mass media pot de asemenea să reducă consumul de tutun prin influențarea oamenilor în a proteja nefumătorii și prin convingerea tinerilor de a renunța la tutun.

Taxele descurajează fumatul: Taxele pe tutun sunt cea mai eficientă cale de a reduce consumul de tutun, în special la tineri și la oamenii cu venituri mici. Chiar dacă taxele mari pe tutun reprezintă o măsură bună acestea nu sunt implementate. Doar 33 de țări au introdus taxe pe tutun, astfel încât 75% din cost îl reprezintă taxele. Cele mai importante măsuri ale OMS sunt: Monitorizarea utilizării oricăror produse din tutun și a politicilor de prevenire în domeniu; Protejarea oamenilor împotriva consumului de tutun; Sprijin pentru renunțarea la fumat; Avertizarea privind efectele negative ale folosirii tutunului și a produselor din tutun; Interzicerea promovării consumului de tutun; Creșterea taxelor pe tutun.

