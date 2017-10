Ziua Mondială a Educației la Grădinița „Roza Venerini” Bacău

Copiii au fost implicați în activități menite să sublinieze rolul și influența școlii în viața fiecăruia dintre noi.

Piticii de la grupa mică au construit în cadrul activității ,,Distracții în castel”, cei de la grupele mijlocii au pictat ,,Copacul Prieteniei” iar voinicii de la grupele mari au dansat de Ziua Educaţiei.

1 of 4 „Ne dorim ca toți copii care trec pragul grădiniței noastre să plece dezvoltați pe plan cultural, spiritual, uman, afectiv, relațional. Acest lucru le va permite integrarea cu succes în școală și în viață. Aici copiii învaţă adevăratul sens al cuvintelor: bunătate, înţelegere, toleranţă, iubire, dragoste şi sprijin pentru aproapele.”

a declarat directorul grădiniței Ana Horvat. „În ziua mondială a educaţiei, o zi a serbării actului educaţional pe plan mondial, ne-am dorit să dăm o conotaţie festivă a acestei zile prin însăşi conştientizarea de către copilul de vârstă preşcolară a rolului educaţiei în formarea personalităţii acestuia în societatea actuală.”

a declarat Maria Popa, educator. „Educația întregii lumi este mai presus de orice." Pierre Athanase Larousse

