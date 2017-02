În fiecare an, la data de 4 februarie, este marcată Ziua mondială de luptă împotriva cancerului iar în Bacău membrele Asociaţiei Sofi Roz şi medicul oncolog Mihaela Spiridon, din cadrul Spitalului Judeţean Bacău, s-au întâlnit cu beneficiarii Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice „Dr. Ştefan Ciobanu” (FSC), cărora le-au vorbit despre prevenţie, tratament, dar şi reuşite. Specialiştii, dar şi cei care au ieşit învingători din lupta cu cancerul, insistă atât pe prevenire, cât şi pe controale regulate, pentru că boala depistată la timp poate fi tratată cu succes, mai ales că terapiile au avansat foarte mult. „Alimentaţia este un factor foarte important. Dacă se consumă prepoderent alimente care conţin fibre, alimente naturale, fără aditivi alimentari, atunci avem o şansă mai mare să fim protejaţi. Fumatul, în schimb, este un factor de risc major în producerea multor cancere”, le-a spus celor prezenţi medicul oncolog Mihaela Spiridon. La fel de nocive sunt şi radiaţiile, dar şi stresul, iar studiile făcute în ultimii ani au arătat că cinci minute de stres afectează sistemul nostru imunitar pentru cinci ore, iar bolile îşi fac loc tocmai pe un organism prins cu garda jos. Din păcate, sute de băcăuani află în fiecare an că suferă de această cumplită maladie, iar pentru a putea ieşi cu bine din această experienţă, contează şi dorinţa de a lupta şi a trăi, lucru ce poate fi confirmat de membrele Asociaţiei Sofi Roz Bacău, care sunt adevărate luptătoare şi un exemplu că se poate. Una dintre ele este Daniela Huţu, care a aflat că are cancer la vârsta de 34 de ani, când fiul ei avea doar 5 ani, iar de atunci au trecut zece ani. Şi nu numai că a învins boala, dar chiar a scris şi o carte despre această experienţă. „Când am aflat că am cancer mi-am zis că nu-mi permit să mor, n-am timp să mor. Am un copil de crescut şi mă voi mai gândi la asta când voi deveni bunică. Acum s-ar putea să-mi doresc să devin străbunică. Eu nu sunt o scriitoare, sunt expert contabil, dar m scris o carte despre ce mi s-a întâmplat, pentru că eu cred că povestea spusă mai departe aduce o stare de bine altora şi pot extrage de acolo motivaţia, dorinţa de a lupta, de a trece, de a câştiga. Dar esenţial este, şi o spun după toate cele trăite, să mergem la control”, a spus Huţu. Fiecare colegă din asociaţie are povestea ei, iar împreună au depăşit mai uşor momentele dificile. „Noi facem terapii ocupaţionale şi terapie prin artă, dar încercăm să facem şi campanii de prevenţie, pentru că este foarte important ca oamenii să fie informaţi, să primească educaţie pentru a şti care sunt factorii de risc în apariţia cancerului”, a spus Mioara Spiridon, preşedinte Asociaţia Sofi Roz. La nivelul judeţului Bacău, sunt peste 8.000 de bolnavi de cancer şi în fiecare an sunt depistate circa 900 de cazuri noi, cele mai multe fiind cancere de sân. 0 SHARES Share Tweet

