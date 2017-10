Sub forma unui workshop intitulat „Bogăţiile toamnei” la care au participat și părinţii preşcolarilor, s-a sărbătorit Ziua Mondială a Alimentaţiei şi Ziua Recoltei și la Eco-Grădinița 26 din Bacău. În cadrul activităţii preşcolarii grupei mijlocii, coordonaţi de prof. Linica Tapalagă, au preparat un delicios şi sănătos suc de fructe proaspete, iar preşcolarii grupei mari, coordonaţi de prof. Iustina Boambă, au pus murături pentru iarnă şi au decorat fructe şi legume. Cu acestea s-a realizat o frumoasă expoziţie. La activitate a participat prof. Ioana Andrei, de la Şcoala Gimnazială „Al.I. Cuza” Bacău, consilier Maria Ionos, de la APM Bacău şi reprezentanţii DSP Bacău, Marinela Paşcu şi Maria Tamaş. După muncă, preşcolarii s-au relaxat cu jocul distractiv „Transportă para!” şi au fost recompensaţi cu mere româneşti şi suc de fructe. Activitatea se înscrie în planul de acţiune al Proiectului European „Mănâncă Responsabil!” 0 SHARES Share Tweet loading...

