Sanatate Ziua Mondială a Somnului. „Insomnia este o boală a civilizaţiei" - aceasta poate fi declanşată de stres sau de anumite afecţiuni - în ultima perioada s-a remarcat că şi copiii suferă de tulburări de somn, apărute tot din cauza stilului de viaţă de Geta Panaite Vineri, 17 martie, este marcată Ziua Mondială a Somnului, iar medicii din cadrul Spitalului Judeţean de Ugenţă (SJU) Bacău au vorbit, într-o conferinţă de presă, despre importanţa somnului atât la adulţi, cât şi la copii. „Viaţa noastră este o alternanţă a stării de veghe şi a stării de somn. În starea de veghe, muncim învăţăm, ne distrăm, mâncăm, consumăm energie. În timpul somnului recuperăm energia pierdută. La nou-născut, necesarul de somn este de 14 – 18 ore iar la adult 7-8 ore. La un moment dat, poate apărea insomnia, care este o boală a civilizaţiei, declanşată de stres sau de anumite afecţiuni. Cam 50 la sută dintre adulţi au experimentat o insomnie, adică o dificultate de a adormi sau imposibilitatea de a adormi, trezirea din timpul somnului. A doua zi, persoana respectivă nu mai funcţionează la parametri optimi, îi este somn, nu se poate concentra", a explicat dr. Doina Lazăr, medic şef Secţia de Neurologie. Pentru a avea un somn de calitate şi pentru a fi mai odihniţi a doua zi, medicii recomandă să se respecte ora la care se merge la culcare, precum şi cea de trezire, să se evite cinele copioase, dormitorul să fie aerisit, cu o temperatură ambientală confortabilă, patul şi perna să fie confortabile şi să nu se instaleze în camera de dormit televizor sau calculator. Dacă apare o tulburare de somn, prima vizită trebuie făcută la medicul de familie şi, dacă acesta consideră, se poate apela apoi la un specialist. Dar nu doar adulţii se confruntă cu probleme de somn ci şi copiii. „Din păcate, în zilele noastre, părinţii sunt foarte ocupaţi şi nu mai ţin cont de igiena somnului la copil şi de ritmul de somn al acestuia. Ora de culcare a unui copil ar trebui să fie cel târziu 21.00, vorbesc de cei mai mărişori, dar datorită programului părinţilor, această oră este de multe ori depăşită şi se ajunge să fie duşi la culcare la 22.00 – 23.00. Stau foarte mult la televizor, la tabletă, la calculator şi părinţii nu le impun restricţii", spune dr. Diana Balcanu, medic primar pediatru. În primele zile de viaţă un copil doarme aproape tot timpul şi se trezeşte doar pentru că îi este foame, un sugar doarme cam 14 – 15 ore pe zi iar un adolescent are nevoie de 10 – 11 ore de somn. Dacă acest orar nu se respectă, apar tulburările de somn, care se pot manifesta cu iritabilitate, cefalee, tulburări de atenţie şi de învăţare la şcoală, tulburări de creştere. Toţi şoferii ar putea fi testaţi pentru apnee O altă problemă o reprezintă apneea, care înseamnă pauze respiratorii cu durata mai mare de zece secunde, apărute în timpul somnului. Pacienţii care suferă de această boală, asociată frecvent cu obezitatea, sforăie noaptea, sunt somnolenţi ziua, nu se pot concentra la serviciu şi pot fi un real pericol dacă sunt şoferi, pentru că pot adormi la volan. „Uniunea Europeană, în urma tuturor sesizărilor făcute de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, a considerat această boală având nu doar implicaţii clinice sau cu potenţial de risc asupra pacientului ci şi asupra celor din jur, drept pentru care este implementată o legislaţie la nivelul UE, care va fi aplicată şi la noi în următorii ani, legată de testarea tuturor şoferilor de această boală. Pentru şoferii profesionişti, această testare pentru apneea de somn şi implicit tratamentul bolii, acolo unde este diagnosticată, reprezintă deja una dintre cerinţele de la medicina muncii", a declarat dr. Raluca Ioana Dinu, medic primar pneumolog cu competenţă în somnologie – director medical la SJU Bacău. Medicii spun că această boală se diagnostichează şi se tratează uşor, cu ajutorul unor dispozitive la domiciliu, şi de aceea cei care ştiu că au asfel de probleme nu ar trebui să mai amâne vizita la specialist. Potrivit ultimelor studii, circa un milion de români suferă de tulburări de somn şi dintre aceştia mai puţin de 1 la sută sunt diagnosticaţi.

