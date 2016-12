„Ziua minorităților naționale”, o sărbătoare de inimă și suflet

In fiecare an, pe 18 decembrie, ca urmare a unei hotarâri a ONU, din 1990, se sarbatoreste „Ziua Minoritatilor”, România adoptând o hotarâre similara, in 1998.

Pentru a marca acest eveniment, Uniunea Armenilor din România – Sucursala Bacau a propus derularea proiectului intercultural – interetnic: “Ziua Minoritatilor din Municipiul Bacau”, finantat de aceasta uniune si cofinantat, la initiativa consilierului local Gabriel Stan, de Primaria municipiului Bacau, proiect care s-a concretizat printr-o manifestare inedita, atât prin semnificatie, cât si prin participare si desfasurare, ce a avut loc, in avans, marti, 13 decembrie, la Teatrul Municipal „Bacovia”.

Programul a debutat cu vernisajul unor expozitii de vestimentatie, costume traditionale, pictura, ale minoritatilor care traiesc in judetul Bacau, standuri de carte, fotografii si inscrisuri care atesta istoria, activitatea si contributia membrilor acestor comunitati etnice, la cultura, activitatea economica si sociala a orasului.

La sarbatoarea minoritatilor a fost prezent si Cosmin Necula, primarul municipiului Bacau, care a adresat un mesaj de felicitare si un salut prietenesc, din partea Primariei Bacau: „De peste 600 de ani traim aici, impreuna, in pace si prietenie, orasul Bacau este deschis pentru toti, indiferent de etnie, cultura, traditii, limba. Suntem un oras european, ancorat si angajat in marile proiecte de constructie europeana. Permanent, Primaria Bacau este deschisa pentru dumneavoastra si va asigur de sprijinul nostru. Multumesc tuturor celor care au initiat si au dus la bun sfârsit aceasta sarbatoare, va felicit si va doresc ani buni cu sanatate”, a spus primarul Cosmin Necula celor prezenti.

Gazda editiei a V-a a „Zilei minoritatilor din municipiul Bacau” a fost Vasile Agop, presedintele Uniunii Armenilor din România, Filiala Bacau, care a predat stafeta actorilor – prezentatori ai balului, Corina si Ion Goranda.

Intâmpinati cu aplauze, pe scena Teatrului Municipal “Bacovia”, au evoluat membrii formatiei „Zwei Plus”, condusa de Marinel Mihai Todasca, presedinte al Forumului Democrat al Germanilor din România – Filiala Bacau, care a interpretat melodii traditionale si cântece de dragoste, urmata de Grupul de dansuri germane „Ringelreihn”, condus de prof. Simona Baicu.

Partida Romilor „PRO-EUROPA”, Filiala Bacau, a inceput programul cu imnul romilor, recitaluri la pian, urmate de grupul de fete „Baxtalo”, la care am remarcat costumele multicolore si maiestria artistica. O prezenta numeroasa si un program divers, sezatoare, dansuri, cântece religioase, a fost prezentat de Asociatia Maghiarilor Ceangai din Moldova, cu formatii din mai multe localitati, care au venit si cu produse culinare traditionale: Fundatia „Siret”din Cleja, Ansamblul Folcloric al Ceangailor din Arini, Asociatia „Sfântul Stefan” din Pustiana. Nici italienii nu s-au lasat mai prejos, Ansamblul de dansuri traditionale italiene „Di nuovo insieme” de la Iasi a ridicat sala in picioare. A fost un adevarat maraton, desfasurat intr-un ritm aproape ametitor, pe scena evoluând formatia de muzica „Klezmer” si Corul „Shalom” din Iasi, ale Federatiei Comunitatilor Evreilor, care au interpretat cântece traditionale evreiesti de sarbatori.

Au urmat armenii, care au incheiat spectacolul, dupa trei ore de muzica, dansuri si colinde, cu melodii armenesti ale formatiei „Fratii Dedeian” din Bucuresti si Ansamblului de dansuri armenesti „Hayankaghak”, din Gherla.

Un spectacol extraordinar, care a reliefat talentul tinerilor si copiilor, maiestria profesionistilor, dar, mai ales, grija pentru pastrarea autenticitatii folclorului si portului traditional al fiecarei etnii.