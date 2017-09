Jandarmeria Română, la 1 septembrie 2017, sărbătoreşte 124 ani de la înfiinţarea Jandarmeriei Rurale. Această sărbătoare, de o mare încărcătură emoţională, reprezintă un moment ce ne onorează şi ne bucură deopotrivă, evocând gloriosul trecut şi impresionantul prezent al acestei Arme. Cu acest prilej Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău oferă „Zilei Jandarmeriei Rurale” atenţia cuvenită cu scopul de a păstra viu trecutul instituţiei. Luând naştere în anul 1893 întrucât structurile specializate existente nu făceau faţă situaţiei complexe de pe teren, guvernul condus de Lascăr Catargiu promovează în Parlament un act legislativ pentru înfiinţarea Gendarmeriei Rurale, act normativ care este promulgat la 30 august 1893, prin Decret Regal şi este publicat în Monitorul Oficial din 1 septembrie al aceluiaşi an. Articolul 1 al legii prevedea: ‘Se instituie pentru toată întinderea regatului un corp de Gendarmeriei rurală menit a veghea în comunele rurale la siguranţa publică, la menţinerea ordinei şi la executarea legilor.’ Jandarmeria rurală era organizată pe companii, câte o companie în fiecare judeţ fiind subordonată Ministerului de Interne şi venea în sprijinul prefecţilor subprefecţilor şi primarilor, pentru asigurarea serviciului administrativ în mediul rural. S-a constituit astfel un corp de pază şi ordine cu structură militarizată în toate localităţile rurale din ţară, care aveau rolul în a veghea la siguranţa publică a localităţilor la menţinerea ordinii şi executarea legii, garantând totodată o circulaţiei normală şi civilizată pe principalele căi de comunicaţii. În cele câteva decenii de existenţă jandarmii din posturile şi secţiile rurale au constituit pilonii de rezistenţă ai societăţii româneşti, a cărei populaţiei în marea majoritate locuia la sate. Vreme îndelungată aceştia au fost singura instituţie a statului care asigura respectarea legii şi ordinii într-un mediu ce se caracteriza prin dese frământări sociale. Deşi desfiinţată în mod nejustificat de către noua putere a ţării în anul 1949, instituţia Jandarmeriei Rurale a rămas în memoria şi în conştiinţa jandarmilor cât şi a tuturor românilor. Acest fapt ne obligă ca an de an la 1 septembrie să comemorăm acest eveniment şi să ne reamintim rolul jandarmilor rurali în modernizarea statului român. După 1989, instituţia Jandarmeriei şi a recăpătat locul în societate, tocmai pentru că siguranţa publică, echilibrul, normalitatea şi respectul pentru cetăţean sunt vitale într-o comunitate sănătoasă . În acest context Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bacău organizează la iniţiava colegului nostru lt. Marcel Ioan si a domnului consilier asistent Valentin Ioan din cadrul Serviciului Judeţean Bacău al Arhivelor Naţionale la data de 02.09.2012 orele 12.00 la Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău lansare de carte cu titlu „MOMENTE DIN ISTORIA JANDARMERIEI BĂCĂUANE” în intervalul 1893-1948 având ca autori persoanele menţionate. Printre invitaţi se vor afla domnul prof. Vilică Munteanu care va fi şi moderatorul evenimentului, precum şi reprezentanţi din unităţile de Jandarmi Băcăuane şi de la Serviciului Judeţean Bacău al Arhivelor Naţionale, precum şi reprezentanţi ai presei locale. 7 SHARES Share Tweet

