Ziua Internațională a Sportului de masă

Ziua de 6 aprile este cunoscută în lume ca Ziua Internațională a Sportului pentru Dezvoltare și Pace, iar acest moment nu a trecut neobservat în Bacău. Baza sportivă a Universității „Vasile Alecsandri" a găzduit un eveniment organizat de Facultatea de Sport, aflat anul acesta la cea de-a doua ediție, la care au participat, pe lângă cadrele universitare și studenții de la „sport", elevi din ciclul primar de la Școala Generală nr.10 și de la Colegiul Pedagogic. „ Am inițiat un proiect, este vorba despre Alternative pentru promovarea exercițiului fizic în rândul elevilor, un proiect care celebrează Ziua Mondială a Activităților Motrice. Am organizat 12 ateliere cu jocuri de mișcare, parcursuri aplicative, reprize de zumba și de badminton. Intenția noastră a fost să organizăm acest eveniment la o amploare mai mare, dar, prognoza meteo ne-a tăiat puțin aripile și ne-am rezumat doar la activitățile organizate pe baza noastră sportivă. Acest proiect a fost finanțat de Ministerul Educației", a declarat conf.univ.dr. Tatiana Dobrescu (foto), inițiatoarea proiectului.