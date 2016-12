Social Ziua Internationala a Persoanelor cu Dizabilitati de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

Pe 3 decembrie, incepând din 1992, in toate tarile civilizate este marcata Ziua Internationala a Persoanelor cu Dizabilitati. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC), in parteneriat cu Primaria Bacau si Colegiul National al Asistentilor Sociali, a pregatit, cu acest prilej, o serie de manifestari care le sunt dedicate. Duminica, 4 decembrie, de la ora 18, persoanele cu dizabilitati sunt invitate la Teatrul “Bacovia”, la spectacolul “Prenumele”, care le este oferit de actorii bacauani. Luni, de la ora 10,30, la Centrul de Afaceri, va avea loc masa rotunda “Arata ca iti pasa!”, in cadrul careia va fi vizionat filmul “Paralela 2006-2016, trecut, prezent si viitor”. Acesta va fi urmat de dezbaterea cu tema “Accesibilizarea – stabilirea cadrului general de interventie la nivel local si judetean”, la care vor participa reprezentantii institutiilor publice, ai ONG-urilor si alti membri ai societatii civile. Se va discuta si despre necesitatea modificarii legislatiei care reglementeaza drepturile persoanelor cu handicap. Tot luni, de la ora 12,30, in sala mare a Consiliului Judetean va avea loc workshop-ul “Reflectie asupra dizabilitatii”, in cadrul caruia vor fi expuse obiecte realizate de beneficiarii centrelor de asistenta si persoanele cu dizabilitati din familie. Silvia Patrascanu 1 SHARES Share Tweet