Top Story Ziua Internațională a Dansului sărbătorită la Bacău Dance Open de Florin Stefanescu - Aproape 12 ore de dans și zeci de culori. Așa a arătat ziua de ieri, 29 aprilie, când la Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău s-a sărbătorit Ziua Internațională a Dansului printr-un eveniment de marca ce face cinste orașului nostru. Bacău Dance Open, un concurs internațional de dans sportiv la care participă câteva sute de sportivi din 15 țări. De Ziua Internațională a Dansului accentul la Bacău Dance Open a fost pus pe secțiunea dansurilor latino-americane. La Galele de seară publicul a putut savura pe lângă evoluția de excepție a unor sportivi de talie mondială, și un program artistic compus din momente folclorice asigurate de cântărețul de muzică populară George Cojocarescu și Ansamblul "Hora Siretului" Saucesti precum și un flashmob în care au dansat membrii clubului Adams. Astăzi, duminică 30 aprilie, sunt programate concursurile de la secțiunea standard care se vor încheia cu Galele Finale de la ora 19.30. Bacău Dance Open este organizat de Clubul de Dans Sportiv Adamas Bacău și Primăria Municipiului Bacău sub egida Federației Române de Dans Sportiv și a Federației Internaționale de specialitate.

