Sanatate Ziua Internațională a Asistenților Medicali sărbătorită în Bacău de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În perioada 4-5 mai, la Colegiul „Mihai Eminescu” din Bacău se desfășoară o serie de activități dedicate Zilei Internaționale a Asistenților Medicali care se sărbătorește practic pe 12 mai. Manifestările au debutat cu inaugurarea proiectului „Asistentul medical – punte între starea de sănătate și boala pacientului”, în cadrul căruia sunt parteneri din județele Botoșani, Suceava, Vrancea și Buzău. „Ne-am dorit acest parteneriat pentru demararea unui concurs pe meserii în cadrul școlii noastre pe care să-l înscriem în registrul concursurilor naționale.”

prof. Anca Smaranda Țintaru, coordonator de proiect În această perioadă se vor derula mai multe activități între care o sesiune de referate de comunicări științifice pentru elevi și profesori „Femei care au schimbat lumea medicală și actul de îngrijire”, decernarea premiilor pentru cei care s-au evidențiat la sesiune și o excursie la salina din Târgu-Ocna, precum și o vizită la Slănic Moldova. La toate aceste activități participă aproximativ 300 de elevi de școală postliceală sanitară, viitori asistenți medicali generaliști, și 30 de cadre didactice, de la Colegiul „Mihai Eminescu” și de la școlile partenere din cele patru județe. La deschiderea oficială a evenimentului, care a avut loc ieri, au participat, alături de invitați, și Dragoș Ștefan, viceprimarul Bacăului, Ionel Silviu Pravăț, noul vicepreședinte al Consiliului Județean Bacău, dr. Ioana Raluca Dinu, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Bacău, și prof. Gabriel Leahu, directorul Casei Corpului Didactic „Grigore Tăbacaru” Bacău. 1 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.