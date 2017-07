Top Story Ziua Imnului Național de Desteptarea -

Ziua Imnului Național a fost sărbătorită cu tot fastul acrodat unui eveniment național. Festivitatea organizată în cinstea acestei zile a început fix la ora 12.00, o dată cu gongul ceasului din turnul Palatului Administrativ. Prefectul Maricica Coșa și cdor.dr. Valerică Vrăjescu, cdt. garnizoanei Bacău au salutat drapelul de luptă și garda de onoare, după care, preoții militari au oficiat un ceremonial religios. Elementul de noutate al evenimentului din acest an a fost invitația la pupitru a istoricului Anton Coșa, de la Complexul Muzeal "Iulian Antonescu", care le-a vorbit celor prezenți despre semnificația imnului național. "Deșteaptă-te române! a devenit cântecul simbol în perioadele cele mai grele din istoria României, începând cu 1948 și până astăzi. Alături de sigiliu, de stemă, de drapel, imnul este un element definitoriu al statului național român, independent, unitar și indivizibil. Imnul național al României, deși a fost creat la mijlocul veacului al IX-lea, își păstrează peste ani actualitatea, prin mesajele pe care versurile sale le transmit", declară Anton Coșa, istoric. Discursul istoricului a fost întrerupt la un moment dat de survolul celor cinci aeronave IAR 99 Șoim ale Bazei 95 Aeriene Bacău care se întorceau de la mitingul aerian organizat de Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii, unde au evoluat cu un zbor demonstrativ. Intervenția lui Anton Coșa a fost urmată de un moment artistic susținut de Ansamblul Folcloric "Plaiuri băcăuane" și de intonarea imnului național interpretat vocal de sergent Rebeca Ciotloș și instrumental de Muzica militară. Legat de acest moment, amintim că printre imnurile naționale pe care le-a avut țara noastră de-a lungul timpului au fost: "Trăiască regele", "Zdrobite cătușe", "Te slăvim, Românie!", "Pe-al nostru steag e scris Unire" și "Trei culori".