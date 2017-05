Ziua Europei sărbătorită la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Ziua Europei a fost sărbătorită, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, printr-un seminar internaţional dedicat programului Erasmus+ la care au participat: Prof. Rotaru Ana-Maria, Inspector şcolar pentru proiecte europene, Directorul Casei Corpului Didactic Prof.univ.dr. Gabriel Leahu, Prorector Conf. univ. dr. Cristina Cîrtiţă-Buzoianu, Responsabil relaţii internaţionale UBc Roxana Popescu, directori de la colegiile şi şcolile băcăuane, cadre didactice, elevi, studenţi, reprezentanţi din mass-media. Şcoala Gimnazialǎ „Dr. Al. Şafran Bacău”, în parteneriat cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, a reunit elevi şi studenţi care au împărtăşit din experienţa acumulată prin intermediul a 10 poveşti de succes, punctând oportunităţile oferite de programul Erasmus +. Dintre studentele Erasmus ai Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău au prezentat propria experienţă: Mihaela Malai, fostă studentă Erasmus la Universitatea din Parma, studentă la Facultatea de Ştiinţe Economice şi coordonator ESN (Erasmus Student Network, filiala Bacău): Once Erasmus, Always Erasmus; Iulia-Daria Chiriluș şi Dumitrița Bejan, foste studente Erasmus la Universitatea Nicolaus Copernicus din Torun, studente la Traducere și Interpretare la Facultatea de Litere: Erasmus, cinci luni – o experiența marcantă, i-au încurajat pe toţi doritorii să aplice pentru un grant Erasmus+. De asemenea, a fost prezentat proiectul ERASMUS KA2 ,,Knowing me, knowing zou”, coordonat de prof. Mihaela Cojocaru, format din membri din mai multe ţări, care au dezvăluit celor prezenţi beneficiile pe care un astfel de proiect le oferă. 1 SHARES Share Tweet

