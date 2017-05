Educatie Ziua Eroilor Neamului, sărbătorită de elevii Școlii Gimnaziale „Constantin Platon” Bacău de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Elevii Școlii Gimnaziale „Constantin Platon” Bacău au pregătit o serie de activități cultural-artistice prilejuite de sărbătoarea creștină Înălțarea Domnului și Ziua de pomenire a Eroilor Neamului Românesc. Acestea au debutat cu două activități realizate de elevii claselor a III-a A și a VII-a B, desfășurate la biblioteca școlii, urmând să continue cu vizite și depuneri de coroane de flori la cimitirul eroilor și monumente ale acestora din județul Bacău. Activitățile au fost inițiate în cadrul orelor de religie, istorie, limba și literatura română și dirigenție, dar și în săptămâna „Școala altfel” (15-19 mai), când o parte a elevilor au participat în excursii tematice desfășurate în țară, unde au vizitat muzee de istorie, muzee militare, monumente ale eroilor, au strâns foarte multe informații și au dorit să le împărtășească și altor colegi, profesori și părinți, dar și să aducă un omagiu celor care s-au jertfit pentru apărarea și libertatea țării și a credinței strămoșești. Elevii au prezentat materiale informative despre anumiți eroi, care au trăit în diferite perioade ale istoriei, despre monumentele ridicate în cinstea lor în diferite locuri din țară, despre eroii băcăuani, au purtat dezbateri pe această temă și au pregătit momente muzical poetice. 0 SHARES Share Tweet

