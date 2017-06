Actualitate Ziua Copiilor se sărbătorește în parcarea Arena Mall pe 4 iunie de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Ziua Copilului este în fiecare zi, dar cu atât mai mult de 1 iunie! Încă din anul 1925, când la Geneva a avut loc Conferința Mondială a Bunăstării Copiilor, prima zi de vară a devenit simbolică pentru celebrarea, protejarea și susținerea viitoarelor generații.

Arena Mall marchează Ziua Internațională a Copilului cu un eveniment organizat duminică, pe 4 iunie, în parcare, cu Tombola „Cadouri mari pentru cei mici” și concerte cu artiștii preferați de cei mici – Alina Eremia, CRBL și Dorian Popa.

Și pentru că orice ocazie de a face daruri copiilor este binevenită, în acest an, tombola pune în joc 20 biciclete + 20 căști de protecție, care pot fi câștigate de cei care își înscriu copiii cu vârsta cuprinsă între 4-14 ani prin completarea talonului participant. Taloanele le veți găsi doar în ziua evenimentului, începând cu ora 10.00, lânga urnele special amenajate, în functie de categoria de vârstă (4-6 ani, 6-9 ani, 9-14 ani). Zâmbetul este cuvântul cheie din ziua cu pricina, motiv pentru care, vor avea loc prestații artistice ale elevilor de la HAKA Club (Bacau), dupa care vor concerta artiștii Alina Eremia, CRBL și Dorian Popa. Pentru a intra în posesia premiului, copiii trebuie să fie însoțiți de un adult, iar acesta să aibă asupra sa cartea de identitate. Extragerea va fi făcută de către artiștii prezenți la eveniment, la scenă. Programul de funcționare al centrului comercial din ziua evenimentului va fi cel obișnuit. Vă invităm pe 4 iunie în parcarea Arena Mall pentru a celebra Ziua Internațională a Copilului. Arena Mall, inaugurat de omul de afaceri Ovidiu Budeanu în decembrie 2007, este unul dintre cele mai performante centre comerciale din afara Bucureștiului, având un grad de închiriere de 100%. Arena Mall este primul mall din Bacîu deschis în cea mai populată zonă rezidențială a orașului, în urma unei investiții totale de peste 40 milioane euro. Centrul comercial are o suprafață totală închiriabilă de 27.000 mp și dispune de peste 100 de magazine de îmbrăcăminte, accesorii, încălțăminte, servicii, fast-food-uri și restaurante și 900 de locuri de parcare în exterior. Arena Mall reprezintă cea mai mare zonă de entertainment din oraș cu cinema multiplex (8 săli dintre care 4 în format 3D), zona wellness & fitness, 10 piste de bowling, 13 mese de biliard și un cazino electronic cu peste 90 de jocuri. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.