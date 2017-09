Pe 30 septembrie 2017 astronomii din lumea largă sărbătoresc „Ziua Astronomiei”, aceasta fiind o zi de promovare a astronomiei către publicul larg, în care toate observatoarele astronomice, planetariile și asociațiile astronomice din lumea întreagă organizează diverse activități pe teme de astronomie. Acest eveniment a început să fie sărbătorit începând cu anul 1973, într-o sâmbătă din perioada 15 aprilie – 15 mai, când Luna este în preajma fazei de primul pătrar, prin acest eveniment dorindu-se să se faciliteze interacțiunea dintre astronomii amatori și profesioniști și publicul larg. Datorită succesului înregistrat de acest eveniment, începând cu anul 2007 Ziua Astronomiei se serbează și toamna, într-o sâmbătă din perioada 15 septembrie – 15 octombrie în care Luna este în preajma fazei de primul pătrar. Cu ocazia Zilei Astronomiei intrarea la Observatorul Astronomic din Bacău este gratuită, putând fi vizitate expoziția permanentă „Universul – de la Pământ la stele” și expoziția temporară „Telescoape spațiale”, de pe terasa Observatorului Astronomic putând fi observate panorama orașului și împrejurimile sale, iar grupurile de minimum 10 persoane vor putea viziona și un spectacol de planetariu. 0 SHARES Share Tweet loading...

