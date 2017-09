Ziua artileriei și rachetelor antiaeriene

Pe 19 septembrie, în urmă cu 101 ani, în paginile de istorie se scria prima victorie a artileriei antiaeriene. Pe 19 septembrie 1916, un “aeroplan vrăjmaș“ a fost doborât în zona de operații Flămânda, unde, la momentul respectiv se afla o baterie de tunuri antiaeriene înarmată cu piese Deport de 75 mm, subunitate din subordinea Armatei a 3-a române. Astfel a fost marcată prima pagină din cartea de onoare a artileriei și rachetelor antiaeriene române, confruntările începând chiar odată cu intrarea Românei în Războiul de Reîntregire. Artileria antiaeriană a apărut din necesitățile impuse de evoluția fenomenului război, în condițiile în care lupta armată și-a extins sfera de desfășurare în spațiul aerian prin utilizarea în scopuri militare a mijloacelor de zbor, căpătând astfel o a treia dimensiune, pe lângă cele de uscat și mare. Cât îi privește pe militarii Batalionului 635 Apărare Antiaeriană “Precista” din Bacău, aceștia s-au evidențiat la numeroase aplicații tactice executate în poligonul Capu Midia, obținând rezultate foarte bune. O parte dintre militarii băcăuani s-au făcut remarcați și în misiunile de menținere a păcii din Afganistan sau la misiunile umanitare în situații de calamități naturale. 2 SHARES Share Tweet

