Ziua Armatei, la marginea judetului. Locuitorii din Colonesti si au omagiat eroii

Primaria Colonesti a organizat duminica, in ajunul Zilei Armatei Române, sub egida “Ne iubim si respectam eroii”, mai multe activitati prin care i-au comemorat “pe cei peste 250 de eroi locali care au cazut in luptele duse in cele Doua Razboaie Mondiale si i-au felicitat felicitat pe cei 27 de veterani si vaduve de veterani de razboi care traiesc si au domiciliul pe teritoriul comunei”, arata primarul Valentin Iancu Mirzac.

Manifestarea a inceput cu o slujba de pomenire si depunere de coroane la Monumentul inchinat eroilor locali si a continuat la Caminul Cultural cu un spectacol artistic prezentat de elevii Scolii “Smaranda Apostoleanu”, care in vara au fost invitati in Franta,, in cadrul unui proiect cultural. Parteneri ai autoritatilor locale au fost Centrul de zi “Clubul cu Lipici”, Asociatia “Actiune si resurse pentru Comunitate”, Asociatia ACTIV Moinesti, FSC si Crucea Rosie, care, dupa pomenirea eroilor, le-au oferit veteranilor si vaduvelor de razboi cadouri si diploma.

Intre acestia s-au aflat un sublocotenent in rezerva, Ioan Bâlcu, de 100 de ani si o vaduva de veteran de razboi, Bâlcu Maria, de 103 ani, despre care “Desteptarea” a mai scris.

“Este un moment de mare incarcatura sufleteasca faptul ca in acelasi loc, pentru câteva moment, s-au aflat copii, tineri, oficialitati si acesti eroi locali carora tinem a le multumi pentru sacrificiile facute de dânsii si familiile lor pentru binele tarii si sa ii pomenim pe cei cazuti la datorie.

Le multumim Fundatiei de Sprijin Comunitar – presedinte Gabriela Achihai, Societatii de Cruce Rosie Filiala Bacau – director lt. col. Dan Babliuc si Asociatiei Actiune si Resurse pentru Comunitate pentru eforturile facute de a ne sprijini sa-i pomenim pe eroii care mai traiesc si care prin modestia si patriotismul dinsilor ne sunt exemple demne de urmat” a declarat Valentin Iancu Mirzac, primarul comunei Colonesti.