Ziua Anglofoniei la Facultatea de Litere

Joi, 16 martie 2017, Facultatea de Litere a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, prin Departamentul de Limbi şi literaturi străine a organizat, ca în fiecare an, o serie de activități dedicate culturii anglofone și limbii engleze, reunite sub titlul Celebrating Anglophone Cultures.

Activitățile au reunit nu doar studenți ai Facultății de Litere, ci și studenți ai altor facultăți din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (Facultatea de Inginerie și Facultatea de Științe Economice), precum și elevi de la Colegiul „Mihai Eminescu”. Evenimentul a inclus șase activități:

– un concurs de traduceri – Lost in translation (participanți: studenții Facultății de Litere; coordonatori: Conf. univ. dr. Elena Ciobanu, Asist. univ. dr. Cătălina Bălinișteanu, Asist. univ.dr. Mircea Horubeț)

– prezentări pe diverse teme

– A Little Bit of … England (participanți: studenții Facultății de Litere; coordonator: Prof. univ. dr. Elena Bonta);

– Styles of Discovering and Using Multiple Intelligences (participanți: studenții Facultății de Litere, studenții Facultății de Inginerie; coordonatori: Lector univ. dr. Nadia-Nicoleta Morărașu, Asist. univ. dr. Gabriela Andrioai);

– England, My Love (participanți: elevi de la Colegiul „Mihai Eminescu”; coordonator: Prof. Ana-Maria Andrioaie).

– lansarea și prezentarea celui mai recent număr (9) ROBRIT Student Journal – revista studenților anglofoni – RO-BRIT Student Journal – We Study, We Create, We Share, We Evolve (participanți: studenții Facultății de Litere, ai Facultății de Științe Economice și ai Facultății de Inginerie; coordonatori: Lector univ. dr. Mihaela Culea, Lector univ. dr. Raluca Galița, Lector univ. dr. Andreia Suciu)

Studenții au fost recompensați cu premii constând în cărți de specialitate și diplome de participare.

Premianții concursului de traduceri Lost in translation au fost:

Premiul I: Emilia Avrămiea (anul III)

Premiul II: Măriuca Dobârceanu (anul II)

Premiul III: Ioana Petrea (anul II)

Prezentările grupate sub titlul A Little Bit of … England au fost obţinute de următorii studenţi:

Premiul I: Daniela Moraru, Elisabeta Ștefan (anul I);

Premiul II: Victoria Gulica, Ovidiu Lazăr (anul I);

Premiul III: Oana Oseciuc, Patricia Marian, Diana Alexa, Viorica Barbaras, Anișoara Cimpoeșu, Maria Botezatu (anul I);

Premiu special: Alina Cernacovschi (anul I).

În cadrul activității Styles of Discovering and Using Multiple Intelligences s-au remarcat următorii studenți:

Facultatea de Litere: Emilia Avrămiea, Dumitrița Bejan, Iulia Chiriluș, Marinela Laslău, Daniela Moraru;

Facultatea de Inginerie: Mihai Imbrea, Ionuț Busuioc, Vladislav Guraba.

În cadrul activității England, My Love a fost acordat premiul I elevilor: Rareș-Ștefan Frâncu-Tamaș, Miriam-Carla Calapod, Bianca-Anamaria Burbulea și Andrei Purice.

Activitatea RO-BRIT Student Journal – We Study, We Create, We Share, We Evolve a recompensat următorii studenți: Ioana Popescu, Emilia Avrămiea, Dumitrița Bejan, Iulia Chiriluș, Paula Turnea, Ana Andronache, Gabriela Tăbăcaru, Cornelia Jitaru, Ioana Ciuraru-Andrica, Anca Borto (Facultatea de Litere), Elena Lungu (Facultatea de Științe Economice).