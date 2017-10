Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău, organizează în perioada 3-6 octombrie ”Zilele școlii băcăuane”. Programul cuprinde conferințe, mese rotunde, lansări de carte și workshopuri, la care vor participa profesori universitari din București, Iași și Bacău, alături de cadre didactice din sistemul preuniversitar băcăuan. Marți, 3 octombrie, de la ora 13.00, va avea loc conferința ”Didactică aplicată în învățământul preșcolar”, susținută de conf. univ. dr. Vasile Molan, Universitatea din București, alături de prof. Maria Mătasaru, Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău. Conferința va fi urmată de 2 lansări de carte: ”Didactica domeniului Limbă și comunicare” autor V. Molan și ”Inițiere în artele plastice: un ghid pentru fiecare”, autor Georgeta Manea. Lucrările vor fi prezentate de conf. univ. dr. Liliana Mâță și conf. univ. dr. Ioan Dănilă, ambii de la Universitatea ”Vasile Alecsandri” Bacău. Aceste activități se vor desfășura în Aula Universității ”Vasile Alecsandri” iar publicul va fi reprezentat de cadre didactice din învățământul preșcolar. Pentru miecuri, 4 octombrie, ora 10.00, este prevăzut workshopul ”Educația pentru lectură în bibliotecile școlare” destinat bibliotecarilor școlari din județ și susținut de Silvia Pătrașcu, București. Acesta va fi urmat, de la ora 14.30, de o masă rotundă intitulată ”Formarea continuă a cadrelor didactice – oportunități și perspective”, moderată de Gabriel Leahu, director CCD, la care vor participa formatori din noile programe acreditate oferite de această instituție. Ambele activități se vor desfășura la sediul Casei Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru”, în sala American Corner. Ziua de joi, 5 octombrie, debutează la ora 10.00, în Aula Universității ”Vasile Alecsandri” Bacău cu conferința ”Învățământul băcăuan și francofonia”, oaspete de seamă fiind prof. univ. dr. Mohamed Ketata, directorul Biroului pentru Europa Centrală și Orientală al Agenției Universitare a Francofoniei. Alături de acesta, vor susține comunicări prof. univ. dr. Adriana Romedea de la Universitatea ”Vasile Alecsandri” Bacău și prof. Gabriel Fornica-Livada de la Colegiul Național ”Dimitrie Cantemir” Onești. La activitate vor participa cadre didactice de limba franceză din sistemul preuniversitar și universitar băcăuan.

Concomitent, prof. univ. dr. Traian Stănciulescu de la Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași va susține în Bacău două activități: conferința ”Educația creativă: strategii de stimulare bio-psiho-logică”, la Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” Bacău de la ora 11.00, urmată de masa rotundă ”Educația creativă în școala de azi”, care va debuta la ora 12.30 la Colegiul ”Grigore Antipa” Bacău. Activitățile de joi, 5 octombrie, se vor încheia într-un cadru festiv. Cu ocazia Zilei Internaționale a Educației, Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru”, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău, Municipiul Bacău și SIF Moldova, organizează de la ora 14.00 festivitatea ”Profesorul la final de carieră – resursă pentru viitoarele generații”. Activitatea este dedicată cadrelor didactice care au ieșit la pensie în anul școlar trecut și se va desfășura la SIF Moldova, în Sala de ședințe la parter. Ziua de vineri, 6 octombrie, este dedicată cadrelor didactice care predau istorie. Activitățile se vor desfășura în Aula Universității ”Vasile Alecsandri” Bacău și vor debuta, la ora 13.00, cu un memento privind cele șase secole de atestare documentară a Bacăului. În acest sens, prof. dr. Alin Popa, de la Colegiul Tehnic de Comunicații ”N. V. Karpen” Bacău, va susține prezentarea ”Bacăul, în tranziția de la târg la oraș (1821-1938)”.

Momentul central al programului va fi reprezentat de conferința ”Istoria și învățământul istoric în România contemporană: teme, direcții, controverse, polemici”, invitat special fiind prof. univ. dr. Alexandru Florin Platon, de la Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași.

Activitățile de vineri se vor încheia cu două lansări de carte: ”Corpul politic în cultura europeană. Din Evul Mediu în epoca modernă”- autor Al. Fl. Platon, precum și lucrările ”Zile de foc la porțile orașului Tg. Ocna” și ”Valea Trotușului. Enciclopedie” scrise de prof. Corneliu Stoica. Prezentările lucrărilor vor fi realizate de prof. univ. dr. Gabriel Leahu, Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir” București și prof. dr. Bogdan Romandaș, Colegiul Național ”Dimitrie Cantemir” Onești. Această primă ediție a ”Zilelor Școlii Băcăuane” este organizată la inițiativa Casei Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău, și se dorește a fi un eveniment anual care să coalizeze toți actorii importanți din sistemul educativ băcăuan, atât preuniversitar cât și universitar. Cu acest prilej, CCD Bacău va lansa oficial și Oferta de formare continuă pentru anul școlar 2017-2018, care cuprinde 16 programe de formare acreditate și peste 90 de cursuri avizate de Ministerul Educației Naționale. Totodată, Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” își reafirmă dorința de a reprezenta un centru de excelență în formare, prin organizarea de activități științifice și culturale dedicate tuturor cadrelor didactice din județ. ZILELE ȘCOLII BĂCĂUANE 3-6 OCTOMBRIE 2017 MARȚI, 3 OCTOMBRIE Activitățile se desfășoară în Aula Universității ”Vasile Alecsandri” Bacău. ⦁ – 14.30 – ”Didactică aplicată, în învățământul preșcolar. O nouă viziune” – conferință

⦁ Domeniul Științe în didactica preșcolară – prof. Maria MĂTĂSARU, Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău;

⦁ Domeniul Limbă și comunicare în didactica preșcolară – conf. univ. dr. Vasile MOLAN, Universitatea din București. 14.30 – 15.30 Lansări de carte

⦁ ”Didactica domeniului limbă și comunicare”, autor Vasile Molan.

Prezintă conf. univ. dr. Liliana MÂȚĂ, Universitatea ”Vasile Alecsandri” Bacău;

⦁ ”Inițiere în artele plastice: un ghid pentru fiecare”, autor Georgeta Manea.

Prezintă conf. univ. dr. Ioan DĂNILĂ, Universitatea ”Vasile Alecsandri” Bacău . MIERCURI, 4 OCTOMBRIE Activitățile se desfășoară la sediul Casei Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău. 10.00 – 13.00 – Workshop ”Educația pentru lectură”

Invitat: Silvia Pătrașcu, București

14.30 – 15.30 –”Formarea continuă a cadrelor didactice – oportunități și perspective” – masă

rotundă

Moderator: Gabriel LEAHU, director Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău. JOI, 5 OCTOMBRIE 10.00 – 15.30 – ”Învățământul băcăuan și francofonia”- conferință

Invitat: prof. univ. dr. Mohamed KETATA, Agenția Universitară a Francofoniei

Activitatea se desfășoară în Aula Universității ”Vasile Alecsandri” Bacău 11.00 – 12.00 – ”Educația creativă: strategii de stimulare bio-psiho-logică” – conferință

Invitat: prof. univ. dr. Traian STĂNCIULESCU, Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași

Activitatea se desfășoară la Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” Bacău. 12.30 – 13.30 – ”Educația creativă în școala de azi” – masă rotundă

Invitat: prof. univ. dr. Traian STĂNCIULESCU, Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași

Activitatea se desfășoară la Colegiul ”Grigore Antipa” Bacău. 14.00 – 17.30 – ”Profesorul la final de carieră, resursă pentru viitoarele generații”

Festivitate dedicată cadrelor didactice pensionate în anul școlar 2016-2017.

Activitatea se desfășoară la SIF Moldova. 18.30 – Concert simfonic – Filarmonica ”Mihail Jora” Bacău VINERI, 6 OCTOMBRIE Activitățile se desfășoară în Aula Universității ”V. Alecsandri” Bacău. 13.00 – 13.30 – Memento: șase secole de atestare documentară a Bacăului

”Bacăul, în tranziția de la târg la oraș (1821-1938)”

Prezintă: prof. dr. Alin POPA, Colegiul Tehnic de Comunicații ”N.V. Karpen” Bacău 13.30 – 15.00 – ”Istoria și învățământul istoric, în România contemporană: teme, direcții,

controverse, polemici” – conferință.

Invitat: prof. univ. dr. Alexandru Florin PLATON, Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași. 15.00 – 16.00 – Lansări de carte

⦁ ”Corpul politic în cultura europeană. Din Evul Mediu până în epoca modernă”, autor Alexandru Florin Platon;

Prezintă: prof. univ. dr. Gabriel LEAHU, Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir” București ⦁ ”Zile de foc la porțile orașului Tg. Ocna”, autor Corneliu Stoica.

”Valea Trotușului. Enciclopedie”, autor Corneliu Stoica.

