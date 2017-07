Slănicenii și prietenii lor vor sărbători, între 20 și 23 iulie, „Zilele Orașului”. Festivitățile vor începe, joi, cu Sfintele Celebrări în cinstea Sf. Ilie Tesviteanul, patronul spiritual al stațiunii, dată care marchează și împlinirea a 216 ani de la descoperirea primului izvor cu apă minerală de către serdarul Mihalache Spiridon, la 20 iulie 1801. Manifestarea „Zilele Orașului”, organizată de Primăria Slănic Moldova și Asociația „Prietenii Slănicului”, va continua cu jocuri și concursuri, dedicate mai ales copiilor, în jurul foișorului din parc. Ziua de vineri va începe cu simpozionul „Turism și Cultură în Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”, în sala de conferințe Eurovacanța, apoi, tot acolo, de la 13, este programată ședința festivă a Consiliului Local. De la ora 15, începe partea destinată iubitorilor muzicii: orchestra „Fanfare” și ansamblul din Capaclia (Republica Moldova), Alla Cebotari, Dumitru Fgheorghiu, Saveta Bogdan, iar seara, Bomrani Band – Iran. „Micuța Picasso” expune la Cazino Sâmbătă, de la ora 10, va avea loc un exercițiu demonstrativ al Serviciului Salvamont Bacău, la 11 va fi deschis Târgul Meșterilor Populari pe terasa Cazinoului, apoi expoziția „SURSA” din cadrul proiectului internațional IN CONTEXT al artistei Alina-Georgiana Teodorescu, născută în Slănic Moldova. Proiectul său mai cuprinde ateliere de lucru, prezentări ale unor artiști plastici brazilieni, concerte și petreceri. Printre invitați se va număra și Alexandra Nechita, pictoriță și muralistă cubistă americană de origine română, supranumită „Micuța Picasso” în copilărie. De la ora 15, va avea loc Festivalul Județean de Folclor – Ediția a XXV-a, apoi un concert de muzică susținut de Simona Nae, Vibe Drops și Eila. Duminică, pe terasa Cazinoului, Daniel Kraichete, directorul Cartierului Creativ din Rio de Janeiro-Brazilia, va conduce un workshop cu tema „Dezvoltare Urbană prin Economie Creativă”. Spectacolul de Gală al grupurilor folclorice și concertul susținut de Dumitru Gheorghiu și Ionica Voiculețu Brumăraș vor încheia sărbătoarea orașului. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.