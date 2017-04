Actualitate „Zilele Culturii Europene” în Bacău. Conferința „România: Al 2-lea deceniu în UE” de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale (ASPES), Consiliul Județean (CJ) Bacău, SIF Moldova, Universitatea „Vasile Alecsandri” și „România Durabilă” vor organiza conferința „România: Al 2-lea deceniu în UE. Provocări-Oportunități-Priorități”. Evenimentul va avea loc în intervalul 23-24 aprilie. „Au trecut 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană (UE). Pentru România, data de 1 ianuarie 2017 a reprezentat punctual culminant al unui proces de transformări lansat imediat după 1989. Intrarea în UE a dus la schimbări importante în România, deschizând noi oportunități pentru economia românească și pentru cetățenii români. Obiectivul acestei conferințe este de a face un bilanț al apartenenței României la UE din punct de vedere economic, financiar, politic și social dar, mai ales, de a supune dezbaterii ce anume urmărește România să realizeze în cel de al 2-lea deceniu în Uniune”, arată reprezentanții CJ Bacău. Temele dezbătute, de maximă actualitate, vor reprezenta baza pentru conferința națională din luna mai, la care vor fi prezenți și lideri ai UE, ne asigură organizatorii. Între altele, vor fi abordate subiecte ca valorificarea de către județul Bacău a fondurilor europene – dificultăți, realizări, soluții, modul în care a contribuit județul Bacău la dezvoltarea României ca membră a UE, ce interese și ce probleme consideră reprezentanții județului că trebuie susținute la Bruxelles, soluții și strategii pentru viitor. Conferința va fi deschisă duminică, la ora 17, în sediul SIF Moldova, unde va avea loc o lansare de carte, apoi un cocktail și un concert al Filarmonicii „Mihail Jora”. Alte evenimente care vor completa conferința vor fi organizate, sub genericul „Zilele Culturii Europene”, la Observatorul Astronomic, Centrul de Cultură „George Apostu”, Teatrul „Bacovia”, Sala „Ateneu” și Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”. Sesiunea plenară va începe luni, la ora 10,30, în aula Universității „Vasile Alecsandri”, cu discursul lui Costel Ceocea, președintele SIF Moldova și membru al ASPES. Următorii vorbitori vor fi Sorin Brașoveanu – președintele CJ Bacău, Cosmin Necula – primarul municipiului Bacău, prof. univ. dr. Vasile Pușcaș – negociatorul șef al aderării la UE, Mircea Ursache – vicepreședintele ASF, prof. univ. dr. ing. Carol Schnakovsky – rectorul Universității „V.

Alecsandri", Grigore Filip – președinte Aerostar, Dragoș Pavăl – președinte Dedeman, Gheorghe Covrig – director economic la Agricola Internațional, Ion Bejan – director general al CRAB, Geo Popa – directorul Centrului „G. Apostu", Mihai Tulbure – directorul CCI, Cornel Cepariu – jurnalist, Gabriel Leahu – directorul CCD, Daniel Apostol – „România Durabilă", Petronela Ștefan – director în Patronatul IMM.

