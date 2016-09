PROMO



In municipiul de pe Trotus a avut loc cea de-a 48-a editie a Zilelor Culturii Calinesciene, o manifestare care s-a desfasurat sub egida Fundatiei Nationale “George Calinescu”, in organizarea Primariei municipiului, a Consiliului Local si a Rotary Club Onesti. Primul moment cultural al acestei manifestari s-a derulat la sediul Fundatiei Nationale “George Calinescu”, unde au fost prezentate expozitia “Univers calinescian” dar si noi aparitii editoriale precum si reviste de cultura din tara.

Deschiderea festiva a avut loc la sala Cinematografului “Capitol”, la acest eveniment fiind prezenti primarul Onestiului, Nicolae Gnatiuc, precum si primarii oraselor Târgu Ocna (Stefan Silochi) si Edinet (Constantin Cojocaru) – cele doua localitati fiind infratite. Decernarea Premiilor “Zilelor Culturii Calinesciene” a adus o surpriza pentru onesteni, intrucât Premiul pentru debut a fost acordat tinerei Angelica Helena Marinescu, antropolog, care a studiat la Bucuresti, a participat la al XX-lea Colocviu franco-român si a efectuat o vizita de studiu in India (ea realizând si o carte despre aceasta tara).

Pentru ca tânara cercetatoare este din municipiul Onesti, la inmânarea acestui premiu omul de cultura Constantin Th. Ciobanu (cel care a initiat si organizeaza anual “Zilele Culturii Calinesciene”), a mentionat: ”Suntem fericiti cu aceasta «replica a destinului», când cineva de aici se intoarce cu o alta putere tot aici!”. Un alt premiu al acestei manifestari va ajunge la filozoful Mihai Sora (ce se afla in cel de-al 100-lea an de viata si care in zilele urmatoare va fi premiat de catre presedintele României, Klaus Iohannis).

Prin prezentarea, in premiera absoluta, a filmului documentar “Pentru ca timpul nu poate fi dat inapoi”, s-a adus un omagiu lui Mihai Sora, o mare personalitate a culturii care a fost si Ministrul Invatamântului (dupa 1990). Concertul simfonic “Exercitii de admiratie”, sustinut de Ansamblul “Archaeus” (dirijor Liviu Danceanu) si colocviul cu tema “Calinescu azi” (moderat de criticii literari Vasile Spiridon si Tudorel Urian) au completat programul editiei din acest an a “Zilelor Culturii Calinesciene”, in care a fost cuprins si recitalul liric “Poetul in cetate”.