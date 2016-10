Zilele Bacaului. Ultima zi

De aproximativ doua ore au inceput spectacolele la scena festivalului. Din pacate sunt ultimele. Incet, incet lumea se aduna. Toti asteapta reprezentatiile serii, in speta Carla’Dreams si Grasu XXl. Pâna atunci bacauanii se delecteaza cu prestatiile ansamblurilor folclorice.

De scurt timp s-a incheiat evolutia grupului de solisti ai Asociatiei Culturale „Floricica”, elevi ai Scolii Populare de Arta Bacau, pregatiti si coordonati de profesoara si interpreta de muzica populara Maria Salaru.

Cei de la Floricica si-au inceput show-ul cu interpretarea Imnului Bacaului, o creatie a Mariei Salaru din anul 2006. De la „Floricica” au interpretat pe scena: Mihaela Solomon, Adelina Frant, Adina Chifani, Corina Radu, Justinian Dascalescu, Andreea Mandrila, Lorena Frentoaia, Denisa Benchea, Mioara Ciobanu, Claudia Tiba, Alina Paduraru, Andreea Tampu, iar la final, Maria Salaru a cântat doua piese din repertoriul personal, coborând de pe scena in mijlocul publicului, invitând bacauanii la hora. Indragita interpreta a impartit publicului, in special doamnelor, cd-uri cu muzica populara in schimbul unor imbratisari.

In acest moment reprezentatiile continua.

De la ora 19.00 va evolua Stefan Liche & Friends, vor urma dansatorii sportivi de la Adamas, dupa care publicul ii vor asculta pe Leya D si Young Feftee. Ultimele trei reprezentantii de anul acesta la Zilele Bacaului vor fi ale trupei Memory, Carla’s Dreams si Grasu XXL.

