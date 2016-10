Zilele Bacaului 2016, cu de toate…

Probabil cea mai importanta sarbatoare a orasului, Festivalul “Zilele Bacaului”, a avut anul acesta de toate. Si suspans, si ploaie dar si soare, si artisti locali dar si consacrati, si evident…hamsii, mici, bere si vin fiert.

Daca in prima zi de festival au fost ceva probleme cu autorizatia de amplasare a scenei de la ISU, fapt ce a intârziat putin derularea programului, a doua zi problemele au fost create de frig si de ploaie.

Cu toate acestea, daca vineri numarul bacauanilor prezenti in zona de desfasurare a festivalului nu a fost semnificativ, sâmbata, dupa ce ploaia a stat, s-a inregistrat o crestere semnificativa a celor prezenti la sarbatoarea orasului. Cu toate ca preturile practicate de comerciantii din sectorul „gratare si bauturi” au fost criticate, fiind considerate cam mari, bacauanii au dat iama prin cârnati si vinul fiert.

Din rândul vedetelor, apreciabila a fost evolutia celor de la Pasarea Rock, pacat insa de numarul redus de spectatori.

Carla’s Dreams au fost pe linia cu care publicul este obisnuit, iar Delia a strâns cel mai mare numar de fani. Diva, care a venit cu band-ul ei, a avut pâna si stativul ei stralucitor.

Artista nu s-a dezmintit si a cântat mai tot timpul cu un pahar de vin fiert in mâini si chir a incurajat publicul: „ar trebui sa va vitaminizati cu un mic, un vin fiert, fiindca aveti o problema”, a spus cântareata de pe scena, sesizând ca publicul nu este chiar atât de activ pe cât isi doreste ea.

Din multitudinea de ansambluri, care au avut o prestatie foarte buna, am apreciat evolutia Ansamblului Folcloric Floricica Bacau, condus de Maria Salaru, care a coborât de pe scena in mijlocul bacauanilor ce au format hora in jurul sau.

„Sunt bucuroasa ca am fost invitata sa particip la marea sarbatoare a bacauanilor de catre domnul Florin Zancescu, directorul Centrului de Cultura Bacau. Am venit cu elevii mei de la Scoala Populara de Arte si Meserii din Bacau pe care ii promovez in cadrul Asociatiei Culturale „Floricica” al carei presedinta sunt. In acest mod bacauanii, si nu numai, fac cunostinta cu viitorii artisti, cu cei care vor duce mai departe traditiile, cântecul si portul popular autentic din zona Moldovei. Pentru a nu-i lasa singuri, am sustinut si eu un scurt recital bacauanilor mei dragi” interpreta Maria Salaru

In ansamblu, cu mic, cu mare, bacauanii au sarbatorit cum au putut ei mai bine. Indiferent de cum au stat lucrurile, pe chipurile oamenilor s-a putut citi expresia bucuriei. Si la urma urmei, asta a contat cel mai mult.