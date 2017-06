Asociația Ingenious Drama, în parteneriat cu Municipiul Bacău și Federația Tinerilor din Bacău, organizează în perioada 24-25 iunie primul festival de artă urbană din Bacău – „ZidArt Fest”. Festivalul de artă și cultură urbană, desfășurat în cadrul Bacău – Capitala Tineretului din România, va avea loc lângă terenurile de tenis din preajma stadionului municipal, scopul acestuia fiind revitalizarea spațiului urban băcăuan prin artă. Accesul va fi liber, organizatorii primind participanții cu sprayuri şi „pânze”, contest de graffiti şi street art, expoziţii de paste-up şi stickere, muzică, dans, kendame, ș.a.m.d. „ZidArt Fest” Bacău 2017 se dorește a fi un eveniment dintr-un proiect mai amplu, prin care mai multe clădiri din oraș urmează să fie “pictate” de artiști urbani. Municipiul Bacău susţine financiar festivalul, suma de 103.780 lei fiind aprobată în acest sens, în şedinţa Consiliului Local Bacău din data de 29.05.2017. 0 SHARES Share Tweet

