Social Zi plină la biroul parlamentar al deputatului Ionel Floroiu de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Vineri, la biroul parlamentar din Podu Turcului al deputatului Ionel Floroiu, oamenii au venit să-și spună necazurile sau doar pentru a-și vedea parlamentarul pe care l-au ales în urmă cu șase luni. Au fost diverse problemele ascultate și notate. Spre bucuria deputatului, unele și-au găsit calea spre rezolvare cu ajutorul primarilor și consilierilor locali, prezenți la audiențe și care au reacționat ca adevărați profesioniști în administrație. De la clarificarea statutului unor terenuri sau imobile și acordarea drepturilor sociale, până la necesitatea investițiilor publice – toate acestea au fost analizate și s-au căutat soluții. ”În respectul legii și în limita competențelor mele, voi întreprinde demersurile la instituțiile Statului care au răspunderi în fiecare caz personal. Cât despre investițiile din aceste comune, mă bucur să le spun locuitorilor că la sfârșitul lunii mai vor veni primele vești bune. Atunci este termenul la care se va anunța finanțarea pentru proiectele primăriilor ce au fost depuse în acest an. Asta înseamnă apă, canalizare, școli, grădinițe, drumuri pentru mii și mii de băcăuani”, spune parlamentarul Ionel Floroiu. O problemă aparte și care ține direct de activitatea de parlamentar este cea a pensionarilor fără vechime integrală în muncă și care primesc o pensie sub cea socială, în valoare de 520 de lei, după mărirea din această primăvară realizată de Guvernul PSD. Și vineri, Ionel Floroiu a stat de vorbă cu oameni care au o vechime în muncă de 10, 15 sau chiar 20 de ani, dar au pe talonul de pensie puțin peste 400 de lei. ”Îi informez pe băcăuanii aflați în această situație că, din toamnă, vom repara această nedreptate. Se află în lucru un proiect de lege prin care va fi mărit coeficientul de calcul pentru stabilirea pensiei, astfel încât să fie eliminate aceste inechități. Într-adevăr, nu este posibil ca un om care a muncit și a contribuit la sistemul de pensie să primească mai puțin decât cineva care nu a contribuit deloc! Eu și colegii mei social-democrați înțelegem că sunt persoane care au nevoie de ajutor, dar cei ce muncesc au drepturi mai mari și ele vor fi respectate”, a spus deputatul Floroiu. La sfârșitul audiențelor, parlamentarul a dat asigurări că în zilele următoare fiecare dintre cei ce mi-au prezentat probleme vor primi un răspuns ce le va fi de ajutor. Acesta le-a transmis oamenilor că îi așteaptă în continuare, la fel de sincer și deschis, pentru a rezolva multe nevoi de pe văile Berheciului și Zeletinului. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.