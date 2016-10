“Zestrea” Mihaelei Craiu

Mihaela Craiu revine, dupa trei ani, cu o noua “personala”, la Galeria Noua a Uniunii Artistilor Plastici, Filiala Bacau, dupa “Fantezii”, din 2013.

Daca in acea expozitie, Mihaela Craiu si-a dat liber fanteziei, fiecare tablou fiind o poveste a frumosului si imaginatiei, de data aceasta, artista si a ales drept suport al lucrarilor “motivul popular” de pe covoarele, scoartele taranesti si ia româneasca, de pe costumele populare, in colaje care imbina pictura cu fragmente originale decupate din intreguri de o rara frumusete si originalitate, pe care le mai gasesti, acum, doar in muzee si, fericit, in uitatele lazi de zestre ale bunicii, scoase la lumina de talentul si dragostea autoarei pentru ineditul si frumusetea lor.

Intitulata sugestiv “Zestrea”, expozitia de la Galeria Noua reuneste peste 20 de tablouri, a caror unitate este data de motivele dacice si arta traditionala, de factura “moderna”, fapt remarcat si de prof. dr. Aurel Stanciu, cel care i-a indrumat primii pasii la Liceul de Arta din Bacau.

“Ma bucur ca Mihaela Craiu, fosta mea eleva, ajunsa acum la maturitatea creatiei sale artistice, depasind cautarile inerente fiecarui artist, si-a gasit IDEEA, profunda, datatoare de sperante ca arta populara nu va pieri, cu toate provocarile artei moderne. Intreaga expozitie este un strigat expus in rosu si negru, adresat românilor, pentru pastrarea mostenirii extraordinare transmisa din generatie in generatie. Mihaela Craiu a gasit un raspuns, pe care vi-l ofera cu talentul si generozitatea ei”, a spus prof Aurel Stanciu.

Pornind de la o joaca, dupa cum marturisea autoarea expozitiei la vernisaj, “timpul a facut lumina in inima si sufletul meu”, astfel ca avem in fata o invitatie de a patrunde dincolo de imagini, in amintirile noastre, devenite “zestre” spirituala a dainuirii noastre.