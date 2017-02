Zerourile mioritice

Vremea în care, inspirați de Hrușciov, politicienii erau credibili atunci când spuneau că vor construi un pod, deși nu exista niciun amărât fir de apă prin zonă, stă să cam apună. Zilele acestea și-a dat obștescul sfârșit o iluzie a politicienilor: ,,votul în alb”. De ani de zile, electoratul a acceptat gândul că aleșii ,,știu ce să facă”, motiv pentru care trebuie lăsați să-și arunce, nestingheriți, în operă, moftul de guvernare.

Trăsnăile Iliescu-Băsescu-Boc, ale tehnocratului acoperit Cioloș, de pildă, n-au fost sancționate civic decât cu o oarecare tandrețe a indiferenței. Iată că, trezită, conștiința străzii (civică, îi spun teoreticienii care mângâie conceptele) îi spune Guvernului, Parlamentului și Președinției, dar și partidului-zdrobitor-de-câștigător, că vremea giumbușlucurilor de gașcă a cam trecut. Dincolo de manipulările străvezii, uneori, ale străzii, nici cei mai înfocați partizani ai managementului național actual nu pot nega bâlbele de esență (eufemism, desigur) care otrăvesc ființa cetățeanului onest, principiul separării puterilor în stat, democrația.

Peșterista democrație a sforarilor de interese personale meschin-ilegale a primit un upercut de poveste. Este fals faptul că s-a ieșit în stradă pentru a apăra, punctual, DNA, Justiția, Președinția, așa cum sugerează unii. Strada și-a ridicat glasul pentru apărarea Legii, Moralei, Democrației. Fărădelegea, din păcate, a devenit nu doar transpartinică; ea bântuie bezmetic și transinstituțional. Iohannis, Dragnea, Grindeanu, Tăriceanu, PSD, PNL etc, entități sarcastico-șuetiste, cu mari șubrezenii caracteriale, sunt deopotrivă ținte ale protestului. Clasa politică trebuie să demonstreze cotidian că are snagă morală și profesionistă, nu doar la urne.

Abu Abdullah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, savantul arab care a descoperit cifra zero, a fost întrebat ce valoare (cuantificată) are omul. Răspunsul lui ar putea reprezenta un motiv de serioasă reflecție pentru politicienii noștri: ,,Dacă omul are bun simț și caracter=1; dacă mai este și frumos = 10; dacă mai are și bani=100; dacă se mai trage și dintr-un neam nobil:1000; dar dacă dispare simbolul bunului simț și al caracterului, adică 1, rămân doar zerourile”.