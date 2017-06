Editorial Zerouri barate de Florentin Radu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Suntem toleranţi, de cele mai multe ori. Şi mai avem şi memoria scurtă. Altfel, nu mi-aş putea explica de ce se întâmplă atâtea în ţara asta fără să intervină cineva. Şi nu oricum, ci în mod categoric, responsabil, astfel încât să-i descurajeze pe nemernicii de peste tot care, în goana lor spre înnavuţire, ne aruncă sub nas tot soiul de produse pe care nici măcar animalele lor de companie nu le adulmecă, darmite să le mai şi consume. Bunăoară, i-aş pune la punct pe comercianţii care de 27 de ani ne păcălesc, şi nu oricum, ci cu un tupeu fără margini. Mai ales pe cei care ne vând „cuie”, adevărate bombe atomice alimentare, în orice caz, ceva ce veci nu le-ar pune pe masa copiilor lor sau a părinţilor care le-au dat viaţă. N-aş merge până la pedeapsa capitală (deşi, sunt state unde cred că se poate ajunge şi la aşa ceva, în anumite condiţii), nici nu le-aş tăia mâinile cu care ne plasează în sacoşe, în mod deliberat, conştient, alimente stricate. Eu, de exemplu, aş face în aşa fel încât să nu mai poată să facă niciodată comerţ. Ca primă măsură. Şi, dacă legile n-ar fi aşa de aspre, i-aş forţa chiar să mănânce otrava ce ne-au vândut-o pe post de aliment. Şi amenzi, le-aş da amenzi cât China de mari, nu mizilicuri. Adică, sume atât de mari încât să nu-şi mai dorească, după aia, nici apă să bea. Păi, altfel, cum aş putea să le conving pe aceste nimicuri, aceste zerouri barate ale societăţii, că nu este normal să pună în galantar sau pe tejghea carne locuită cu tot felul de chiriaşi, unii mai vizibili cu ochiul liber decât alţii?! Partea proastă este că aceste produse sunt cumpărate tocmai de acea categorie socială mai săracă, cu venituri foarte mici, de regulă pensionarii, care se bucură când găsesc alimente cu preţ redus. Or, printre ei, nu sunt şi părinţii comercianţilor de doi lei, altfel… 0 SHARES Share Tweet

