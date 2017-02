– băcăuanii, deranjaţi de faptul că acestea ocupă locurile de parcare, şi aşa insuficiente, le dau o mână de ajutor poliţiştilor locali şi le trimit informaţii şi poze cu astfel de maşini La începutul lunii noiembrie a anului trecut, autorităţile locale au reluat ridicarea maşinilor abandonate pe domeniul public, iar agenţii de la Poliţia Locală Bacău sunt cei care se ocupă de identificarea lor şi somarea proprietarilor, acolo unde au reuşit să-i găsească. Până la sfârşitul lui 2016, 30 de autoturisme au fost ridicate, dintre care 11 de către primărie iar 19 de proprietari, în urma demersurilor făcute de poliţişti. În prima lună a acestui an, s-au luat în evidenţă aproape 40 de rable abandonate pe marginea străzilor, în parcări sau pe spaţiul verde din Bacău, iar o parte dintre ele au fost deja luate de cei care le deţineau în acte. Agenţii sunt ajutaţi în misiunea lor de indentificare şi de cetăţeni, care îi anunţă unde pot găsi aceste maşini. „Dintre cele 38 de autoturisme aflate în lucru, 16 au fost ridicate de proprietari iar pentru 3 există dispoziţie de ridicare. Aproape zilnic primim pe pagina de facebook a instituţiei poze şi informaţii de la cetăţeni cu maşini abandonate şi ne sunt de ajutor pentru că unele dintre ele erau deja în evidenţa noastră, dar altele nu”, a declarat Florin Podoleanu, purtător de cuvânt la Poliţia Locală Bacău. După ce găseasc o maşină abandonată, agenţii locali întocmesc actul de constatare, somează proprietarul, acolo unde este cazul, şi întocmesc documentele premergătoare emiterii dispoziţiei de primar. Mai departe, primăria are sarcina de a ridica, depozita, gestiona şi valorifica autoturismele pe care nu le revendică nimeni. 72 SHARES Share Tweet

