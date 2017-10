– cele mai afectate au fost firmele din construcţii, transporturi şi comerţul cu piese auto Încă de la debutul recent încheiatei crize financiar-bancare, multe firme au intrat de nevoie în insolvenţă, extrem de puţine dintre acestea reuşind să îşi reiea activitatea normală, evident, afacerea sfârşind în faliment. Potrivit datelor furnizate de Oficiul Naţional al Registrul Comerţului, la nivel naţional, cele mai multe firme şi PFA-uri intrate în insolvenţă de la începutul anului sunt din Bucureşti – 1.228, fiind urmat de judeţul Iaşi – 352 şi de Bihor – 319 cazuri. Din fericire, profesioniştii din judeţul Bacău intraţi în insolvenţă au fost în număr de doar 86 (aproape la fel ca în aceeaşi perioadă a anului trecut – 84). Cei mai mulţi agenţi economici băcăuani care au cerut insolvenţa activau în domeniul construcţiilor de clădiri, urmaţi fiind de cei din comerţul de piese auto şi, pe locul trei, de transportatorii rutieri de mărfuri. Anul trecut, în aceeaşi perioadă analizată, au intrat în insolvenţă mai mult firmele din comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate (cu vânzare predominantă de alimente, băuturi şi tutun), cele din construcţii şi afacerile din patiserie. Insolvenţă sau faliment? Termenii de insolvenţă şi faliment au generat confuzii printre antreprenorii aflaţi la debut de carieră şi nu numai. Insolvenţa este tocmai situaţia în care debitorul nu dispune de banii necesari pentru plata datoriilor ajunse la scadenţă, fie că vorbim de impozite datorate la bugetul de stat, credite la bănci, facturi de la furnizori sau de salariile angajaților. La insolvenţă, un debitor intră succesiv în etapa de reorganizare judiciară, urmată de faliment. Falimentul este, deci, ultima etapă a insolvenţei, procedură care se aplică debitorului în scopul lichidării averii acestuia pentru acoperirea datoriilor şi a radierii firmei. Aşadar, insolvenţa permite patronului de firmă să îşi redreseze afacerea, reorganizând-o, evident, după un plan bine stabilit, aprobat de creditori şi confirmat de judecătorul sindic. În felul acesta, se pot obţine bani pentru achitarea datoriilor. Abia după aceşti primi paşi se trece la etapa nedorită, a falimentului. De ce apare insolvenţa? De regulă, intrarea în insolvenţă se datorează fie deciziilor eronate de business, fie blocajului financiar (plata cu întârziere a facturilor de către clienţii firmei respective). Statisticile privind insolvenţele din România arată că există şi firme care, deşi au profit şi veniturile sunt în creştere, ajung în dificultate de plată. Şi asta tocmai pentru că, de cele mai multe ori, cheltuielile au o cadenţă mai mare decât veniturile. O altă situaţie ar fi când profiturile au fost topite practic în dobânzi. Să nu uităm, însă, şi că firmele din ţară se luptă pentru o cotă de piaţă de maximum 33%, în condiţii de concurenţă foarte agresivă şi economie subterană cu mult pestea cea din restul Uniunii Europene. 0 SHARES Share Tweet

