Fostii angajati ai Fiscului bacauan care si-au pierdut locurile de munca in urma reorganizarii, din toamna trecuta, a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAT), incep sa câstige teren in lupta purtata in instanta cu statul. In prezent, fostii angajati ai defunctei Directii Generale a Finantelor Publice Bacau, desfiintata in urma restructurarii ANAF, se judeca la instantele bacauane in trei procese distincte: unul, demarat de functionarii publici, prin care acestia cer supendarea deciziilor de concediere, si altul pentru anularea preavizelor, iar cel de-al treilea, pornit de personalul contractual, prin care solicita reangajarea lor.

Astfel, la termenul judecat luna trecuta la Tribunalul Bacau, instanta le-a dat dreptate fostilor angajati ai Fiscului bacauan, decizie, insa, contestata la curtea superioara de catre juristii Directiei Regionale a Finantelor Publice (DRFP) Iasi, careia ii sunt subordonati finantistii bacauani. Prin urmare, daca disponibilizatii vor avea câstig de cauza si la procesul ce va fi programat, in toamna, la Curtea de Apel Bacau (dupa ce isi vor relua activitatea judecatorii bacauani), statul va trebui sa ii reangajeze pe fostii salariati, platindu-le, in acelasi timp, si salariile, actualizate cu rata inflatiei, care li s-ar fi cuvenit din luna septembrie 2013, când au fost trimisi in somaj, si pâna la data ramânerii definitive a deciziei judecatoresti.

„Fostii colegi au facut deja cereri, la DRFP Iasi, pentru a fi reincadrati. Urmeaza ca Iasiul sa-i angajeze la loc. Am inteles ca Directia Regionala a facut mai departe solicitare la ANAF, pentru a se crea noi posturi de munca, intrucât, acum, acestea nu exista. Sigur ca asta nu este problema celor disponibilizati. ANAF va fi obligat sa gaseasca solutii pentru reangajarea celor concediati, in termen de 5 zile de la decizia data de instanta”

Iulian Cerbu, liderul local al Sindicatului Functionarilor Publici „Sed Lex”.



Reamintim ca, in septembrie 2013, in Bacau, 54 de angajati ai Fiscului nu s-au mai regasit in schema noii institutii aparute dupa reorganizarea ANAF. Atunci, fosta Directie a Finantelor Bacau s-a desfiintat, devenind Administratia Judeteana a Finantelor Publice (AJFP). Unii finantisti s-au pensionat, altii au reusit sa se transfere la structurile nou-infiintate cu ocazia reorganizarii (de ex. Directia Antifrauda Fiscala Suceava sau Directia, Directiei de Combatere a Fraudelor) sau la firme private. Foarte putini, insa, au reusit sa treaca de examenele de angajare in structurile nou aparute dupa reorganizarea Fiscului. 22 dintre disponibilizati au ramas sa se lupte in instanta pentru recuperarea drepturilor si reangajarea lor in sistem.