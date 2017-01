Actualitate Zeci de copii abandonați și-au găsit o familie de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Copiii care au nevoie de părinți, fiind părăsiți, abuzați sau orfani, și care, în același timp, pot fi adoptați nu au fost semnificativ mai mulți în 2016 față de anul anterior, dar numărul lor este în creștere în județul Bacău. În 2015, instanțele au analizat 56 de propuneri de deschidere a adopției, iar în 2016, 53, dintre acestea 35 fiind cazuri noi. Au fost declarați adoptabili 30 de copii, cu doi mai puțini decât în 2015, iar pentru doi instanța a respins propunerea. La 30 decembrie 2016, 44 de copii erau liberi la adopție, 23 dintre aceștia fiind pe profilul „copilului greu adoptabil”, arată specialiștii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Bacău. Familiile care au solicitat atestarea, anul trecut, au fost mai puține decât în 2015, respectiv 44 față de 52, însă, în final, numărul celor atestate aflate pe lista de așteptare este de 56, cu zece mai mult decât în anul precedent. În etapa de monitorizare după încredințarea în vederea adopției se află 32 de copii (și 29 de familii), copiii fiind cu zece mai mulți decât la sfârșitul lui 2015. Pentru aceste cazuri s-au întocmit până acum 139 de rapoarte, iar pentru copiii aflați în perioada post-adopție, 146 de rapoarte. Și numărul adopțiilor finalizate în 2016 (24) este mai mare decât în anul anterior (20), la acestea adăugându-se alte 11 cazuri aflate pe rol. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.