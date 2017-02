Social Zeci de ciori moarte în Parcul Cancicov de Ovidiu Pauliuc - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Pe zăpada încă albă din multe zone ale Parcului Cancicov au putut fi văzute, în ultimele zile, pete negre. Cu aripi. Într-un cuvânt, ciori moarte, căzute din copaci. {i nu una, două, ci cu zecile. Se știe însă că iarna, atunci când temperaturile sunt foarte scăzute, ciorile mor pur și simplu înghețate în copac și se prăbușesc. Nedumerirea vine însă din faptul că în ultimele două nopți nu a mai fost chiar atât de frig, Iar dacă adăugăm și faptul că în ultima vreme s-a auzit de revenirea gripei aviare, se justifică semnele de întrebare pe care cititori ai ziarului “Deșteptarea” le-au adresat redacției, pentru a-și explica moartea în masă a aripatelor negre, locatare binecunoscute al celui mai mare parc din municipiul Bacău. În plus, s-a avansat și ipoteza că angajații Primăriei încearcă să le lichideze, așa cum au mai existat acțiuni în trecut, la cererea cetățenilor deranjați de zgomotul și mizeria produse de zburătoare. “Cu siguranță, ciorile acestea au murit din cauza frigului din nopțile recente, când temperaturile au coborât până la -14 grade. Chiar luni le vom aduna. În prezent, Primăria nu desfășoară nici o acțiune de lichidare a cuiburilor de ciori. Astfel de acțiuni vor avea loc la primăvară”, a spus directorul Direcției de Servicii Publice din cadrul Primăriei Bacău, Daniel Roșu. Salvati natura in Bacau! Posted by Gheorghe Parascan on Saturday, February 4, 2017 0 SHARES Share Tweet Articolul precedent Războiul apei la Onești continuă Articolul următor Ședință extraordinară la Consiliul Local Onești

